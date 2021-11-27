"Pes" dedirtti! Ceplerinde bozuk para dolu poşetlerle kaçarken yakalandılar

Kula’da dün gece saatlerinde devriye faaliyetini yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Orhan Acar kavşağı yakınlarında yürüyen 2 şahıstan şüphelendi.

CEPLERİNDEKİ BOZUK PARA DOLU POŞETLERİ ATARAK KAÇARKEN YAKALANDILAR

Sivil polis ekipleri şüphelendikleri 2 şahsın yanına yaklaştıklarında, şüpheli şahıslar bir anda kaçmaya başladı. Kaçarken ceplerindeki bozuk para dolu poşetleri atarak kaçan şüphelilerden İ.E.(17), kısa süren kovalamaca sonucu yakalanırken, diğer şüpheli ise gözden kayboldu. Yakalanan şüpheli İ.E., işlemleri için emniyete getirilirken, kaçan diğer şüphelinin peşine düşen asayiş ekipleri, şüpheli E.U.’yu (21) ise saat 01.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolunda bulunan bir fırının önünde yakaladı.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM FAALİYETLERİ İÇİN TOPLANAN PARA

İki şüpheli, emniyette alınan ifadelerinde, Zaferiye Mahallesi’nde bulunan Atatürk Ortaokulu’nun müdür odasına girerek, öğrencilerin eğitim faaliyetleri için toplanan toplam bin 101 TL’yi çaldıklarını itiraf etti. Şüpheliler, üzerinden çıkan ve etrafa attıkları toplam bin 101 TL’yi emniyet güçlerine kendi rızaları ile teslim ederken, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiler.

Şüphelilerden E.U.’nun yapılan GBT sorgularında basit yaralama suçundan arandığı, diğer şüpheli İ.E.’nin ise çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 116 adet kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)



