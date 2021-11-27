HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Pes" dedirtti! Ceplerinde bozuk para dolu poşetlerle kaçarken yakalandılar

"Pes" dedirtti! Ceplerinde bozuk para dolu poşetlerle kaçarken yakalandılar

27.11.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde bir ortaokulun müdür odasına girerek eğitim faaliyetleri için toplanan toplam bin 101 TL’yi çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Pes" dedirtti! Ceplerinde bozuk para dolu poşetlerle kaçarken yakalandılar

Kula’da dün gece saatlerinde devriye faaliyetini yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Orhan Acar kavşağı yakınlarında yürüyen 2 şahıstan şüphelendi.

Hurda fiyatı yükselince hırsızlıklar arttı! 13 mazgalı böyle çaldılarHurda fiyatı yükselince hırsızlıklar arttı! 13 mazgalı böyle çaldılar

CEPLERİNDEKİ BOZUK PARA DOLU POŞETLERİ ATARAK KAÇARKEN YAKALANDILAR

Sivil polis ekipleri şüphelendikleri 2 şahsın yanına yaklaştıklarında, şüpheli şahıslar bir anda kaçmaya başladı. Kaçarken ceplerindeki bozuk para dolu poşetleri atarak kaçan şüphelilerden İ.E.(17), kısa süren kovalamaca sonucu yakalanırken, diğer şüpheli ise gözden kayboldu. Yakalanan şüpheli İ.E., işlemleri için emniyete getirilirken, kaçan diğer şüphelinin peşine düşen asayiş ekipleri, şüpheli E.U.’yu (21) ise saat 01.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolunda bulunan bir fırının önünde yakaladı.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM FAALİYETLERİ İÇİN TOPLANAN PARA

İki şüpheli, emniyette alınan ifadelerinde, Zaferiye Mahallesi’nde bulunan Atatürk Ortaokulu’nun müdür odasına girerek, öğrencilerin eğitim faaliyetleri için toplanan toplam bin 101 TL’yi çaldıklarını itiraf etti. Şüpheliler, üzerinden çıkan ve etrafa attıkları toplam bin 101 TL’yi emniyet güçlerine kendi rızaları ile teslim ederken, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiler.

Şüphelilerden E.U.’nun yapılan GBT sorgularında basit yaralama suçundan arandığı, diğer şüpheli İ.E.’nin ise çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 116 adet kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Bursa'da iki hırsız çılgına döndü! Kilidi açamayınca, motosikleti tekmeledilerBursa'da iki hırsız çılgına döndü! Kilidi açamayınca, motosikleti tekmelediler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birdenYüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birden
PARTNERSon dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevapBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu: Vali de görecek, Erdoğan da görecek

Kılıçdaroğlu: Vali de görecek, Erdoğan da görecek

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.