Pes dedirttiler! Hazır kıymaya bici bici boyası koyuyorlar

Koyun ve dana eti kullanılıp elde edilen kıymanın, tavuğun 'atık' olarak bilinen kısımlarından yapılarak, marketlerde tüketiciye sunulduğunu öne süren Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Murat Yağmur, etin kırmızı renginin ise bici bici tatlısına da koyulan gıda boyasıyla sağlandığını kaydetti.

Bu kıymanın yapımını uygulamalı olarak anlatan ve halkın bunu ayırt edemeyeceğini dile getiren Yağmur, "Sahte kıymada tavuk taşlığı, koç yumurtası, atık dediğimiz tavuk derisi, iç yağ, kemik ile hazır kıyma haline getiriliyor. Bici bici tatlısında kullanılan gıda boyasını karıştırarak et rengini veriyorlar. Bunları marketlerde makinede çekip paketleyip tüketiciye ucuz yolla satıyorlar. Vatandaş bunu ayırt edemez, çok zor. Bunu anca işin uzmanı, kasaplarımız ayırt edebilir" diye konuştu.

'KARŞILAŞIRSAK GEREĞİ YAPILACAK'

Paketlenmiş kıymadan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Başkan Yağmur, "Kasaplar kıymayı vatandaşların gözünün önünde çekiyor. Ama marketlerin depoları içler acısı. Biz vatandaşlarımızdan hazır kıymadan uzak durmalarını istiyoruz. Veteriner hekim kontrolü olmadan, market elemanları çekiyor bunları. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile temas halindeyiz. Adana'da böyle bir sorunla karşılaşırsak gereği yapılacak. Ben Kasaplar Odası Başkanı'yım. Ben dahi olsam hazır kıyma almamaları gerekir" dedi.