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Pes doğrusu...Koronaya aldırış etmeden portatif çadır kurup kumar oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:32 | Son Güncelleme

Bursa’da korona virüs tedbirlerine uymadan 3 ayrı portatif çadırda kumar oynayan kişilere yönelik operasyonda ekipleri hayrete düşüren görüntüler ortaya çıktı.

Pes doğrusu...Koronaya aldırış etmeden portatif çadır kurup kumar oynadılar

Bursa’da korona virüs tedbirlerine uymadan 3 ayrı portatif çadırda kumar oynayan kişilere yönelik operasyonda ekipleri hayrete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Sosyal mesafeye dikkat etmeyen maskesiz 38 kişiye 119 bin 700 lira, kumar oynayan 19 kişiye de 23 bin 350 lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri Demirtaş Bölgesi’ndeki kanal boyunca çadırdan portatif alanların kumarhane olarak faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Aynı bölgede 3 farklı noktada kaçak portatif kumaranede işlem yapıldı. 3 ayrı yerdeki uygulamada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 şahsa kumar oynatmaktan adli işlem, 3 ayrı mekanda 5 masadan 2 bin 65 lira kumar parasına el konuldu. 19 şahsa kumar oynamaktan 23 bin 350 lira idari para cezası kesilirken, 38 şahsa ise sosyal mesafe kurallarına riayet etmemekten dolayı 119 bin 700 lira para cezası uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini vatandaşların 155 ihbar imdat hattını aramalarını istedi.
Öte yandan operasyon yapılan portatif çadırdaki şahıslardan bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, kaçan O.K. isimli şahıs kovalamaca sonunda yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında 3 ayrı yaralama suçundan arandığı tespit edilerek cezaevine gönderildi.

Pes doğrusu...Koronaya aldırış etmeden portatif çadır kurup kumar oynadılar

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