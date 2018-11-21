Pes! Gelin, iki görümcesini de yanına alıp...

Olay, Samsun'un Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün E. ve Elif Ç.'nin 3 gün arayla evlerinin kapısını aparatla açarak içeri giren hırsızlar, birinden bin 500 lira para, altın nazar boncuklu kolye ve 5 cep telefonu ile diğer evden ise 7 bin 500 lira para çaldı.

ADLİYEYE SEVKL EDİLDİLER

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak 2 evden hırsızlık yapanların Buse Y. (20) adlı kadınla görümceleri A.Y. (17) ve M.Y. (16) olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili akraba olan hırsızlar gözaltına alındı. Yaşları küçük olan A.Y. ve M.Y., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



