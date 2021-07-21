PES'in adı değişti: eFootball duyuruldu! Ücretsiz dönem başlıyor

PES serisi, birçok oyunseverin, özellikle Winning Eleven ile büyüyen neslin gözünde efsaneleşmiş bir oyun. Kimisi tercihini EA yapımı FIFA'dan yana kullansa da hala PES'in kendine has bir kitlesi bulunuyor. Fakat bu kitle, şu sıralar şaşkınlık içerisinde. Çünkü Konami, yıllardır PES adıyla anılan Pro Evolution Soccer serisinin adını değiştirmiş durumda. Serinin yeni adı ise: eFootball.

PES GİTTİ, eFOOTBALL GELDİ

eFootball, Unreal Engine 4 motoru ile tamamen yeniden inşa edilmiş bir oyun. Oyun, ilk etapta 9 takımla sınırlı kalacak ve yalnızca gösteri maçları yapılabilecek. PES adını tarihe gömen eFootball, iOS ve Android'in yanı sıra PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows 10 ve Steam platformlarına da gelecek. Konami yol haritasını ise bir fotoğraf ile paylaşmış durumda.

Ancak dikkat çeken nokta ise şu; eFootball, sonbaharda çıkacak ve oynaması ücretsiz bir oyun (F2P) olacak. Konami, oyunculara düzenli güncellemeler de sunacak. Konami'nin oyundan nasıl kazanç sağlayacağı ise şimdilik net değil.

Ayrıca oyunda "Hareket Eşleştirme" (Motion Matching) adı verilen yeni bir teknoloji de var. Konami'nin, PES'in yerini alacak oyun hakkında yakın zamanda yeni bilgiler sunması bekleniyor.

