Peş peşe depremlerin çarpıcı nedeni: Afrika anakarası ittiriyor

"EGE'DE 6 İLE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"



Ege’de Batı Anadolu Kabuğunun açılma ve yükselmesiyle ilişkili göçüntü türü ve yanal atımlı kırılmalarla deprem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ercan, üç riskli bölgenin olduğunu kaydetti.

Batı Anadolu kabuğunun açıla ve yükselmesiyle oluşabilecek depremin yıkıcı deprem üretebilirliğinin 6 ile 7,2 büyüklüğünde oluşacağını dile getiren Prof. Dr. Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seferihisar Urla kırığı diridir. Bunun olası deprem üreteceği yer Sisam Adası’nın kuzeyidir. Türkiye kıyılarını etkileyebilecek 6 ile 7,2 büyüklüğündeki deprem her zaman her daim olabilir. Bunun her an olabilmesi şaşırtıcı olmaz. Bunun dışında İzmir'i etkileyecek deprem yönünün bir diğeri de Midilli Adası önüdür. Bu bölgede de 6,5- 6,8 depreme girebilir. Böyle bir depremden Ege kıyıları etkilenecektir. Karasal olarak da en duyarlı olan kesim Manisa-Akhisar arası da depreme gebedir. O bölgede de sancılı durum söz konusudur.”

Kaynak: İHA