Peş peşe gelen ittifak haberleri sonrası bir paylaşım da Muharrem İnce'den! Emojili tweet...

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, YSK'da imza toplamaya devam ediyor. Muharrem İnce'ye imza verenlerin sayısı 65 bini geçti. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan İnce'nin 100 bin imzayı aşması gerekecek.

İttifak haberleri sonrası Muharrem İnce'den de bir paylaşım geldi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin attığı emojili tweet gündem oldu.

Muharrem İnce, paylaşımında "Sandıkla bu iş olmaz, sandıkla iktidar değişmez diyenlere sesleniyorum. Bu milletin elinden iki şeyi almaya kimse cesaret edemez; birincisi sancak, ikincisi sandık..." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

Öte yandan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon yayınında, gazetecilerin "Muharrem İnce ile görüşecek mi?" sorusuna, "Ben siyasi partileri ziyaret ediyorum. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Elbette onlarla da konuşacağım. Bu benim bir anlamda doğal görevim. Muharrem İnce'den beklentim, birinci turda bu işi bitirmemiz lazım. Olması gereken budur." yanıtını vermişti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda İnce ile görüştüğünü

açıklamış ve şu paylaşımı yapmıştı:

"Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı "İlk turda bitirmemiz lazım" çağrısıyla ilgili '100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim ağabeyimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum.' dedi."

MUHARREM İNCE'DEN YANIT GELMİŞTİ

Muharrem İnce sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. "Sözünden çıkmam" lafının tuhaf bir manaya çekildiğini belirten İnce şu ifadeleri kullanmıştı:

"Candaş Tolga Işık'a yaptığım açıklama hakkında gelen sorulara toplu cevap vermem gerekirse:

Kemal Bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim dedim. Görüyorum ki sözlerim “sözünden çıkmam” gibi tuhaf bir manaya çekiliyor. Gerçi Candaş Bey sağolsun düzeltti ama ben de buradan tekrar düzeltmiş olayım. Ayrıca söylememe gerek yok, ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Allah’ın izni ile plânladığımız şekilde ve sürede imzalarımızı toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez."

