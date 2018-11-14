Peş peşe gelen tepkilerin ardından gündemdeki isimden açıklama!

Atatürk ve Cumhuriyet muhalifi olan Kadir Mısıroğlu'na, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir ziyaret gerçekleştirmişti. 9 Kasım'daki bu ziyaretin fotoğrafları 10 Kasım'da medyaya düştü ve "Atatürk düşmanı biri tam da Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde ziyaret edildi" şeklinde, Ali Erbaş'a eleştiriler yapıldı.

BAHÇELİ MISIROĞLU'NA MÜPTEZEL DEDİ

Diyanet İşleri 'Nezaket ziyaretiydi' açıklamasında bulunsa da eleştirilerini sürdürenlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli Ali Erbaş'a bu ziyaretten dolayı tepki gösterirken Kadir Mısıroğlu'nu da 'müptezel' olarak niteledi.

BAŞBUĞ BANA MUHTEREM KARDEŞİM DERDİ

Mısıroğlu, dün akşam Twitter üzerinden Bahçeli'ye cevap verdi ve Alparslan Türkeş'in kendisine 'muhterem kardeşim' dediği bir belge yayınladı.





