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Peş peşe gelen tepkilerin ardından gündemdeki isimden açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı'nın Kadir Mısırolu'na ziyareti ve bunu 10 Kasım'da yayınlamaları siyaset gündemine bomba gibi düşmüş, İYİ Parti, MHP ve CHP'den Kadir Mısıroğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepkiler hatta istifa çağrıları gelmişti. Gündemdeki isim Kadir Mısıroğlu'ndan özellikle Bahçeli'ye yönelik yanıt geldi

Peş peşe gelen tepkilerin ardından gündemdeki isimden açıklama!

Atatürk ve Cumhuriyet muhalifi olan Kadir Mısıroğlu'na, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir ziyaret gerçekleştirmişti. 9 Kasım'daki bu ziyaretin fotoğrafları 10 Kasım'da medyaya düştü ve "Atatürk düşmanı biri tam da Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde ziyaret edildi" şeklinde, Ali Erbaş'a eleştiriler yapıldı.

BAHÇELİ MISIROĞLU'NA MÜPTEZEL DEDİ

Diyanet İşleri 'Nezaket ziyaretiydi' açıklamasında bulunsa da eleştirilerini sürdürenlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli Ali Erbaş'a bu ziyaretten dolayı tepki gösterirken Kadir Mısıroğlu'nu da 'müptezel' olarak niteledi.

BAŞBUĞ BANA MUHTEREM KARDEŞİM DERDİ

Mısıroğlu, dün akşam Twitter üzerinden Bahçeli'ye cevap verdi ve Alparslan Türkeş'in kendisine 'muhterem kardeşim' dediği bir belge yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Mısıroğlu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
yunan aşığı yobaz yada yobaz yalakası diyanet başkanı istemiyoruz. onlara meercedes hediye tmek yerine İslam dinini bu tip islam düşmanlardan temizleyin lütfen.
bahçeli fena mors olmuştur
1974 tarihli anlamı yok
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