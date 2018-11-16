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Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 9 Kasım'da yaptığı ziyaretin ardından gündeme gelen ve tepki çeken Kadir Mısıroğlu, Atatürk'ü sevmediğini bir kez daha dile getirdi. Mısıroğlu, "Bigün Diyanet İşleri reisinin beni hasta yatağımda ziyaretinden ötürü kükreyen aslanlar gibi kükreyenlerin hiçbirinde Mustafa Kemal’ın yaptığı işleri değerlendirecek kabiliyet vardır, ne de ona samimi bir muhabbet sahibidir." dedi.

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Kamuoyunda ‘fesli Kadir’ olarak bilinen Kadir Mısıroğlu, Youtube üzerinden yayınlanan 12 dakikalık ses kaydında Atatürk’ü sevmediğini bir kez daha belirtti

Mısıroğlu şunları söyledi:

“Bir gün Diyanet İşleri reisinin beni hasta yatağımda ziyaretinden ötürü kükreyen aslanlar gibi kükreyenlerin hiçbirinde Mustafa Kemal’ın yaptığı işleri değerlendirecek kabiliyet vardır, ne de ona samimi bir muhabbet sahibidir.

Mustafa Kemal bu memlekette yükselmenin birinci basamağıdır. Ama bu şans ellerinden gidiyor. Onlarda biliyor. Bu devam etmez.

'ATATÜRK'Ü SEVEN AHMAKTIR'

Hiçbir icraatı Müslümanlığın lehine değildir. Eğer bir Müslüman Atatürk’ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır.

Kendisini eleştirenlere nadanlar (Farsça eskimiş bilgisiz, cahil, nobran, kaba, kötü) diyen Mısıroğlu, Atatürk’ü sevenlere, “Bana kükreyenlerden bir tanesi inanıyorum ki Nutuk’u okumamıştır. Ben bunun Osmanlıcasını ilk mektebi bitirdiğim sene okudum. Benimle konuşacak kalitede bir adamınız yok. Ancak söversiniz. Pes, Müslüman olmuyorsunuz, insan olun. Gavurun bile ahlaklısı olur ya… Demokrasiye inanıyorsan, insana saygıya inanıyorsan, ben size cevap vermekten aciz miyim sanıyorsunuz.

'MUSTAFA KEMAL PAŞA'YI SEVMİYORUM'

Evet ben Kemal Paşa’yı sevmiyorum. Bu benim hakkımdır, istersen babamı da sevmem. Bundan dolayı beni kimsenin kınamaya hakkı yoktur. Beni eleştirenler bir kamyon çakıl taşı. Beni metheden, doğruyu söyleyenler de altın.

Bundan sonra kim söverse sövsün bu cevap yeter. Bundan sonra avukatıma söyleyeceğim suç işlerse dava açsın.

Allah düşmanlarına düşman olduğum sabit oldu."

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Kadir Mısıroğlu ali erbaş atatürk'e hakaret

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Okuyucu Yorumları 149 yorum
vatan haini adi
Adından belli.......
bu hükümet bu adamın sesini kesemiyorsa onunla aynı fikirde demektir.kadir denen ahlaksıza destek verenler de ahlaksızdır.allahınızdan bulursunuz inşallah.
@askintokcan biz müslümanlar bir birimizi korur ve kollarız kadir mısırlı oğluda bizim kıymetlimizdir ve has osmanlı torunudur bizans artıkları kendisini sevmez
@sahinaltinkaynak senin gibi gavur dölleri vatan hainleri anca bunu sever
küfür yasaktı değil mi?
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