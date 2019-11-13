Peş peşe geliyorlar... Tarihi Yarımada'ya 9 katlı bir kruvaziyer daha yanaştı

Özgür EREN-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'un yabancı turistlerin gözdesi haline gelmesiyle kruvaziyer turizmi canlandı. Tarihi yarımadaya peş peşe kruvaziyerler yanaşıyor. Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı 9 katlı lüks gemi de 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla Sarayburnu Limanı'na geldi.

İSTANBUL'DAN DA 400 YOLCU ALACAK

Kış aylarında da İstanbul'a turistlerin ilgisi yoğun. Son aylarda turistler kruvaziyer gemileri ile İstanbul'a geliyor. Peş peşe gelen gemilere bir yenisi eklendi. Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı 9 katlı lüks yolcu gemisi 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla dün akşam saatlerinde Sarayburnu Limanına yanaştı. Gemide bulunan turistler özellikle tarihi yarımadayı ve İstanbul Boğazını gezip alışveriş yapacaklar. Lüks yolcu gemilerinin İstanbul'a uğraması yerli turistlerin de kruvaziyer turizmine ilgi göstermesini sağladı. Yolcu gemisi İstanbul'dan Türklerin de aralarında olduğu 400 yolcu daha alıp bugün hareket edecek.

2020 YILINDA YOĞUN TALEP VAR

Kasım, Aralık ve Ocak aylarında İstanbul'a daha fazla kruvaziyer gemisi gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminin ülkeye ve İstanbul'a çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Sarayburnu Liman Müdürü Akın Demir, "Sarayburnu Liman işletmeleri olarak yurt dışından gelen turistlere en iyi hizmet veren bir devlet kurumuyuz. Şu an limanımızda bulunan gemi Yunanistan Pire'den kalktı. 6 gün 7 gece olan bir seferi var. Gemi yerli ve yabancı turistlerinde katılımıyla buradan hareket edip önce Çanakkale daha sonra Yunan adalarını gezip Salı günü tekrar limanımıza gelecek. Bu geminin burada bulunması kış turizmine katkı sağlamakta. Geminin Kasım sonuna kadar iki seferi daha bulunmaktadır. Bu geminin diğer gemilerin gelmesine emsal teşkil ettiği gibi 2020 yılında inanılmaz talepler ile karşı karşıyayız. Ülkemizin gelir kaynağı açısından en büyük gelir kaynağı olan kruvaziyer yolcu gemileri bizim için olmazsa olmazımızdır. Çünkü İstanbul dünya başkentidir. Turistlerin İstanbul'u görmesi şarttır" dedi.

Demir, "İstanbul'u görmeyen bir turist 'dünyayı gezdim' diyemez. Taleplerin yoğun olması ve İstanbul'un ön plana çıkması bizim için çok büyük bir kazanç. Ülkemizin şu günlerde dik duruşu ve belirgin şekilde yaptığı hamleler ülkemize geri dönüşleri çok iyi oldu. İstanbul bizim olduğu kadar tüm dünyanın gezip ziyaret etmesi gerek yerdir" dedi.

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