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Peş peşe kar tatili haberleri! Hangi illerde okullar bugün (13 Ocak) tatil edildi? İşte ayrıntılar...

13.01.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ilden son dakika kar tatili haberi geldi. Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı sonrası bazı illerde eğitime ara verildi, bazı iller de ise uzaktan eğitime geçildi. 13 Ocak Perşembe hangi illerde okullar tatil? İşte son dakika kar tatili haberinin detayları...

Peş peşe kar tatili haberleri! Hangi illerde okullar bugün (13 Ocak) tatil edildi? İşte ayrıntılar...

Son dakika haberi: Birçok ilden kar tatili haberi geldi. Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı sonrası bazı illerde eğitime ara verildi, bazı illerde ise uzaktan eğitime geçildi. Gelen son dakika haberine göre Bayburt'un geneli, Ağrı'da bir, Tunceli'de ve Ordu'da üç ilçede eğitime 1 gün ara verilirken Konya'da ise 6 ilçede uzaktan eğitime geçildi. 13 Ocak Perşembe hangi illerde okullar tatil? İşte son dakika kar tatili haberinin detayları...

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BAYBURT'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yoğun kar yağışı kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ulaşım ve benzeri olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz il ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 13 Ocak 2022 perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelleri de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.” denildi.

AĞRI'DA BİR İLÇEDE EĞİTİME ARA

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt ilçemizde, köy okullarımızda ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eleşkirt ilçemizde, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

TUNCELİ'DE ÜÇ İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerinde 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 1 metreye kadar ulaşırken, 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Hozat ilçesinde sadece taşımalı eğitime, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.

KONYA'DA 6 İLÇEDE UZAKTAN EĞİTİM

İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca, Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 13 Ocak Perşembe günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

Ayrıca merkez Meram ilçesindeki İnlice İlköğretim Okulu, Gökyurt İlköğretim Okulu, Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar İlköğretim Okulu, Kızılören İlköğretim Okulu, Sefaköy İlköğretim Okulu, Sefaköy İmam Hatip Ortaokulu, Güneydere İlköğretim Okulu, Yeşiltekke İlköğretim Okulu, Karadigin Deresi İlköğretim Okulu, Kayalı İlköğretim Okulu, Evliyatekke İlköğretim Okulu, Yeşildere İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık İlköğretim Okulu ve bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde de uzaktan eğitim yapılacak.

ORDU'DA 3 İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş'da eğitim ve öğretime 13 Ocak Perşembe günü ara verildiği kaydedildi.

Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.


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