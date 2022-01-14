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Peş peşe kar tatili haberleri! Hangi illerde okullar bugün (14 Ocak) tatil edildi? İşte ayrıntılar...

14.01.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ilden son dakika kar tatili haberi geldi. Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı sonrası bazı illerde eğitime ara verildi, bazı iller de ise uzaktan eğitime geçildi. 14 Ocak Cuma hangi illerde okullar tatil? İşte son dakika kar tatili haberinin detayları...

Peş peşe kar tatili haberleri! Hangi illerde okullar bugün (14 Ocak) tatil edildi? İşte ayrıntılar...

Son dakika haberi: Birçok ilden kar tatili haberi geldi. Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı sonrası bazı illerde eğitime ara verildi, bazı illerde ise uzaktan eğitime geçildi. Gelen son dakika haberine göre Ağrı, Kars, Van, Konya, Ordu, Mersin, Tunceli, Karaman ve Nevşehir'de eğitime bir gün ara verildi. 14 Ocak Cuma hangi illerde okullar tatil? İşte son dakika kar tatili haberinin detayları...

KARS

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

VAN

Van Valiliği de 14 Ocak'ta eğitime bir günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

KONYA

Konya’nın Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde de yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı bilgisi verildi.

ORDU

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava şartları nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim öğretime 14 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.

MERSİN

Mersin'in Gülnar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi. Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulu`nun kapsam dışında olduğu belirtildi.

TUNCELİ

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının getirdiği olumsuz durum ve aşırı buzlanma nedeniyle ilçemizde eğitime 14 Ocak cuma günü ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

KARAMAN

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi. Ayrıca Ayrancı, Kazımkarabekir, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerinde taşımalı eğitime bugün için ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Nevşehir merkeze bağlı belde ve köyler ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçesine bağlı belde ve köylerden il ve ilçe merkezlerine gelen öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.


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