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Peş peşe operasyon haberleri! Çok sayıda yakalama kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 09:07 | Son Güncelleme

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı belirlenen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılırken; Ankara merkezli 19 ilde 2013 idari yargı hakimliği yazılı sınavıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Peş peşe operasyon haberleri! Çok sayıda yakalama kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

Diğer 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

ANKARA MERKEZLİ 19 İLDE OPERASYON!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ PDY idari yargı hakimliği yazılı sınavı

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