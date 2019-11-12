Peş peşe operasyon haberleri! Çok sayıda yakalama kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.
Diğer 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.
ANKARA MERKEZLİ 19 İLDE OPERASYON!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
(DHA)
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