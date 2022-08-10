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  4. Peş peşe uyarılar gelmişti: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen yarın için saat vererek uyardı "Daha güçlü olacak"

Peş peşe uyarılar gelmişti: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen yarın için saat vererek uyardı "Daha güçlü olacak"

10.08.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından özellikle İstanbul Silivri'de yağış etkili oldu, bazı yollar adeta göle dönerken kimi ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar tarafından yağışın ne kadar süreceği ve ne kadar şiddetli olacağı merak ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, 11 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek yağışlarla ilgili vatandaşları saat vererek uyardı. Peki, şiddetli yağışlar hafta sonu devam edecek mi? İşte tüm merak edilenler ve yağışın etkili olacağı bölgeler...

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul Silivri’de kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. Yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yetkililer vatandaşları su baskınlarına karşı uyarırken 2 gün boyunca yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışın şiddetlenip şiddetlenmeyeceği ve ne kadar süreceği merak edilirken Prof. Dr. Orhan Şen CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"YARIN DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Prof. Dr. Orhan Şen, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün radar görüntüsü eşliğinde son durumu değerlendirdi. Yarınki yağışın daha önemli olduğunu söyleyen Şen, anadolu yakasının üzerinde çok kuvvetli bir yağış göründüğünü belirtti. “Aynı şekilde kuzey ilçelerinde, hatta daha sonra Kocaeli ve Batı Karadeniz’e kadar uzayacak bir yağış var” diyen Şen, bu yağışın İstanbul anadolu yakasının şehir merkezinde su baskınlarına neden olabileceğini söyledi. Yarınki yağışın bugünkü yağıştan daha güçlü olacağını aktardı ve dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

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SAAT VEREREK UYARDI

Yarınki yağmurun, perşembe sabahı 09.00-10.00 civarında başlayacağını ve 14.00’e kadar şiddetli olacağını anlatan Şen, bu saatlerde vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olması gerektiğini ve rüzgarın da etkili olabileceğini söyledi.

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DOLU RİSKİ VAR MI?

Dolu riskinin olup olmadığına ilişkin net bir bilgi veremeyeceğini ifade eden Şen, dolu yağışının zayıf bir ihtimal olsa da olma ihtimalinin olduğunu aktardı.

BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Yarınki yağışın bugünkü Silivri’deki yağıştan daha güçlü olacağını ve sadece anadolu yakasında gerçekleşeceğini dile getirdi. Beykoz, Şile, Kartal, Kadıköy ve Maltepe bölgelerinin risk altında olabileceğini belirtti.

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İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA DA RİSK VAR MI?

Avrupa yakası ve Esenyurt’un yağış riski altında olup olmadığıyla alakalı da konuşan Şen, bu bölgenin en büyük riskin dahilinde olmadığı yönünde tahminini dile getirerek kendi tahminlerine göre anadolu yakasının orta kısmının risk altında olduğunu ancak avrupa yakasında da yağış olacağını ve saatte 5-6 kg’lık bir yağış beklediğini söyledi. Şen’in tahminlerine göre anadolu yakasındaki yağış saatte 10 kilogramı geçecek. Şen, 3 saatlik ve ortalama 30 kg’lık bir yağışın şehir sellerine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Şen, belirtilen saatlerde şiddetli yağışın doğurabileceği olumsuz durumlara karşı birkaç saat vatandaşların dışarı çıkmamasının önemli olabileceğini belirtti.

YAĞIŞ HAFTA SONU DEVAM EDECEK Mİ?

Yağışın hafta sonu etkili olmayacağını dile getiren Şen, cuma günü biraz yağmur olacağını ancak bu kadar şiddetli olmasının beklenmediğini söyledi. Şen, hafta sonu planı olanlar ile denize gitmek isteyen vatandaşlar için cuma günü yağışların sona ereceğini ve plan yapanlar için bir sorun olmadığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur
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