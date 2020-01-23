HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da kar alarmı!

Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da kar alarmı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda hafif şekilde etkili olması beklenen kar yağışı ve olası buzlanmalara karşı ekipler kar küreme araçlarıyla yollarda bekliyor.

Dün, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İBB ve AKOM, İstanbul Anadolu Yakası'nda bugün öğle saatlerinde hafif kar yağışı görülebileceğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesinin beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.

EKİPLER NÖBETTE

Anadolu Yakası'nda D-100 ve diğer bağlantı yollarında kar küreme araçları hazır bekliyor. Kar yağışı ve buzlanmalara karşı ekipler caddelerde de nöbet tutuyor. Kar küreme aracı görevlisi Gürkan Erdoğan, "Çoktandır hazırız burada. Kar yağışı başlamadan birkaç gün öncesinden zaten biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bölgelerimizde yerlerimizi aldık. Bugün herhangi bir problem olmadı. Dün aşırı bir buzlanma oldu. Gerekliyi tuzlamayı yaptık. Şu an Anadolu Yakası 7. Bölge olarak biz hazırız" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR KAR YAĞIŞINA HAZIRLIKLI

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların da kar yağışına karşı hazırlıklı olduğu görüldü. Yusuf Aslan Yıldırım, "Sanki yağacak gibi hava çok soğuk. Donuyoruz. Bana yağacak gibi geliyor. Elimizden geldiği kadar sıkıca giyinmeye çalışıyoruz. Kışı da kendi mevsimine göre yaşamak lazım" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Kar yağışını etkili olması durumunda uzmanlar başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği ve kar lastiği kullanması yönünde uyarılar yapıyor.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı
Araç kaldırıma saplandı ama o devam ettiAraç kaldırıma saplandı ama o devam etti
Erciyes’te sömestir tatili dolu dolu geçiyorErciyes’te sömestir tatili dolu dolu geçiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul kar buzlanma

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolandırıcılar yaşlı kadınları hedef aldı

Dolandırıcılar yaşlı kadınları hedef aldı

Şarkıcıya çatal kaşık fırlatan sanığa 5 yıl hapis istemi

Şarkıcıya çatal kaşık fırlatan sanığa 5 yıl hapis istemi

İstanbul'da özel okulda 5 yaşındaki kız çocuğuna öğretmeninden cinsel istismar iddiası! Avukatı böyle isyan etti

Küçük kız çocuğuna öğretmeninden cinsel istismar! İsyan etti

Adana'da FETÖ'den tutuklamalar: Aralarında eski emniyet müdürü de var

Adana'da FETÖ'den tutuklamalar: Aralarında eski emniyet müdürü de var

Karda drift yaparken kaldırıma saplandı

Araç kaldırıma saplandı ama o devam etti

THY uçağında 'Corona' alarmı! THY Basın Müşavirliğinden açıklama

THY uçağında 'Corona' alarmı! Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.