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Pes! Telefondaki uygunsuz fotoğraflar yasak aşkı ortaya çıkardı, eşi en yakın arkadaşıyla aldattı

12.03.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da eşiyle en yakın arkadaşının ilişki yaşadığını öğrenen M.Ö. silahıyla arkadaşının iş yerini bastı. En yakın arkadaşı C.T.'yi rehin alan M.Ö. hakimliğin 'haksız tahrik' kararıyla serbest bırakıldı. Söz konusu ihaneti eşinin telefonundaki uygunsuz fotoğraf ve mesajlaşmalardan öğrenen M.Ö. uzun süredir bu durumdan şüphe duysa da bu ilişkinin olabileceğini konduramadı. Verdiği ifadede, ''Eşim benden habersiz C.T.'yi eve alıyormuş, apartmandaki görüntü kayıtlarını da sildirmişler'' dedi.

Pes! Telefondaki uygunsuz fotoğraflar yasak aşkı ortaya çıkardı, eşi en yakın arkadaşıyla aldattı

İstanbul Çekmeköy'de 2 çocuk babası telefon teknisyeni M.Ö., eşinin arızalı telefonunu tamir ederken skandal bir ihaneti gün yüzüne çıkardı. Karısının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi. 38 yaşındaki adam, silahıyla arkadaşının iş yerini bastı. Dakikalarca rehin alınan adamın şikayeti sonrası gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkarılan M.Ö., hakimliğin 'haksız tahrik' kararıyla serbest bırakıldı.

Sabah'ın haberine göre, Çekmeköy'de yaşayan 38 yaşındaki M.Ö., yıllardır aynı yastığa baş koyduğu ve çocuklarının annesi olan eşinin kendisini en yakın arkadaşı ile aldatmasını acı şekilde öğrendi. Uzun süredir durumdan şüphelense de en yakınındaki 2 kişiye bu ihaneti konduramayan adam, yaptığı meslek sayesinde yasak aşk gerçeğiyle yüzleşti.

EŞİNİN TELEFONUNDA UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜ

Telefon teknisyeni olarak çalışan 38 yaşındaki M.Ö., iddiaya göre eşinin bozulan telefonunu tamir etmek istedi. Tamir sırasında telefonu kurcalarken eşi Z.Ö.'nün en yakın arkadaşı olan C.T. ile mesajlaşmalarını ve uygunsuz videolarını gören adam, beyninden vurulmuşa döndü. Sinir krizi geçiren adam, 25 Şubat günü iddiaya göre silahını da yanına alarak bir şirkette müdür olarak çalışan arkadaşının yanına gitti. Kafasına silah tuttuğu C.T.'yi şirketin deposuna indiren M.Ö., uğradığı ihanetin hesabını sormaya başladı.

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Karısıyla ilişki yaşadığını reddeden arkadaşına telefonundan eşini aratan M.Ö., eşinin samimi konuşmalarını duyunca ikinci şoku yaşadı. O esnada şirket çalışanının yaptığı ihbar üzerine depoyu basan polisler tarafından gözaltına alınan M.Ö. hakkında arkadaşının şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli adam, savcılıktan 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli adamın sorguda söyledikleri ise mahkeme salonundakileri derinden etkiledi.

''BABAMIN CENAZESİNE BİRLİKTE GELDİLER''

Savunmasında eşi ve arkadaşının 5 yıllık ilişkilerinin olduğunu iddia eden şüpheli M.Ö., 'Babam vefat etmişti. Eşim babamın cenazesine katılmamak için çeşitli bahaneler uydurdu. Ardından ikisi birlikte cenazeye geldi. Sonraki günlerde eşim benden ayrılmak için bahaneler üretti. Ben kendilerini yakalayınca eşim çocukları evdeki değerli eşyaları alarak gitti. Eşimle C.T.'nin ses kayıtlarını dinleyince ağırıma gitti ve ben de konuşmak için yanına gittim. Eşim benden habersiz C.T.'yi eve alıyormuş, apartmandaki görüntü kayıtlarını da sildirmişler. Bunları tespit ettim' diyerek suçsuz olduğunu söyledi.

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ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Hakimlik, sorgusunun ardından şüphelinin üzerine atılı suçun oluş şekli, mevcut delil durumu, dosya kapsamında suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali, dosyaya sunulan görüntülerde şüphelinin müştekiyi hürriyetinden yoksun kıldığına dair bir görüntünün olmaması ve şüphelinin haksız tahrik altında kalma ihtimali gerekçeleriyle şüpheli M.Ö.'nün serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca şüpheli adamın eşine zina nedeniyle boşanma davası açtığı da öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Aldatma
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