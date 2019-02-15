HABER

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 13:48 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Gençlik Oyunları’nda, “PES turnuvası” heyecanı yaşandı.

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Gençlik Oyunları’nda, “PES turnuvası” heyecanı yaşandı. Turnuva finalinde 39 okuldan bin 387 katılımcı en iyi olabilmek için kıyasıya yarıştı.
Başakşehir Belediyesi 2’nci Gençlik Oyunları Festivali’nde, “PES Turnuvası” finali yapıldı. Kültür ve Yaşam Parkı’nda gerçekleşen turnuvalar kapsamında, öğrenciler ikili gruplar halinde, yarışmalar için özel olarak hazırlanan oyun konsollarında sanal futbol maçları yaparak şampiyonluk için mücadele etti. İlçe genelindeki liseler arasında öğrencilere sporu aşılamak, yetenek ve becerilerini gözlemleyerek uygun branşlara yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen oyunlarda, macera parkuru, bilyalı tornet, balon futbolu, paintball ve canlı langırt müsabakalarının ardından PES Turnuvası finali ile son buldu. Gençlerin PES turnuvası heyecanına ortak olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlerle birlikte PES oynadı.

"Bu turnuvalarla ilgili asıl amacımız gençlerin eğlenmesi, sokaktaki kötü alışkanlıklarından vazgeçmesi"
Öğrencilerle pes oynayıp turnuva heyecanlarına ortak olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bugün kapanış yapıyoruz, bin 400 gencimizle yarıştık. Tabi bu sadece pes turnuvasından ibaret bir organizasyon değil. Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu yaklaşık 15 bin gençle beraber yapılan bir organizasyon. 23 dalda yapılıyor. Bugün 23 daldan birini sonlandırmış olduk. Bu turnuvalarla ilgili asıl amacımız hem gençler eğlensin hem de meşguliyetleri artsın sosyal amaçlı bir proje eğer gençlerin meşguliyeti olursa o zaman sokaktaki kötü alışkanlıklarından vazgeçecek. Bizim gençlerimiz çok önemli çünkü" dedi.

"Güzel bir proje"
Mücadelenin iyi gittiğini belirten lise öğrencisi Anıl Özdemir, "Güzel bir proje, iyi gidiyor. Tekli maç yapıyorsun elenen gidiyor, yenen tur atlıyor en sonunda finale kalıyorsun" ifadelerini kullandı.
Turnuvaya geçtiğimiz yıl da katıldığını söyleyen Ahmet Sancar, "Günlük hayatta oynanınca çok zevkli. Şimdi bir amaç uğruna yapılınca heyecanlanıyorum. Geçen sene de katılmıştım ama erken elenmiştim. Şansızlık olmuştu bu sene bakalım gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

'Pes' dedirten olay! Ellerini bağlayıp, plastik kelepçeyle boğdular! Sıra altınları paylaşmaya gelince bakın neler yaşanmış

Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.