HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Peşinden koşup yakaladılar! Dayak yerken, 'Bir tane bisküvi aldım abi' diyerek kendini savundu

Peşinden koşup yakaladılar! Dayak yerken, 'Bir tane bisküvi aldım abi' diyerek kendini savundu

17.09.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de bakkaldan bisküvi çaldığı için darp edilen çocuğu mahalleli kurtardı. Yere düşen çocuk, ‘Bir tane bisküvi aldım abi’ diyerek kendini savunurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir bakkala müşteri gibi giren çocuk, bir tane bisküvi çalarak kaçmaya başladı.

VVVV

Çocuğun kaçtığını gören bakkaldaki gençler ise peşinden koşarak çocuğu yakalayıp darp etti. Kavgayı gören mahalleli, darp edilen çocuğu kurtarıp kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada bisküvi çalan çocuk yere düşerken, mahalleli darp edenleri sakinleştirmeye çalıştı. Çocuk yerde yattığı sırada, ‘Bir bisküvi aldım abi’ diyerek kendini savunurken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gizlice avukat sevgilisinin çantasına koydu, ardından polise haber verdi! "Avukat olmayan birisine bu yapılsa..."Gizlice avukat sevgilisinin çantasına koydu, ardından polise haber verdi! "Avukat olmayan birisine bu yapılsa..."
Geceyi gündüze çevirdi! 30 milyon liralık balyalar alev alev yandıGeceyi gündüze çevirdi! 30 milyon liralık balyalar alev alev yandı
Sıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşınSıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşın
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece hırsızlık bisküvi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

Son dakika: İkinci elde 6 bin kilometre şartını ihlal eden yandı! 300 bin lira ceza kesilecek...

Son dakika: İkinci elde 6 bin kilometre şartını ihlal eden yandı! 300 bin lira ceza kesilecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konutlarla ilgili son açıklama! 'Talimatı verdim' diyerek seçim sonrasını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konutlarla ilgili son açıklama! 'Talimatı verdim' diyerek seçim sonrasını işaret etti

Bir annenin en acı anı! Çocuğuyla ilgili iddiayı duydu dünya başına yıkıldı!

Bir annenin en acı anı! Çocuğuyla ilgili iddiayı duydu dünya başına yıkıldı!

Katili, 'Ambulans çağırmayın' deyip döner sipariş etmişti

Katili, 'Ambulans çağırmayın' deyip döner sipariş etmişti

Sıradan bir ev gibi görünüyor, içine giren şaşırıyor

Sıradan bir ev gibi görünüyor, içine giren şaşırıyor

İlginizi Çekebilir

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.