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‘’Peşinizi Bırakmayacağız ve Bedel Ödeteceğiz’’

27.08.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabil’de 12 ABD askerinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili açıklama yapan Başkan Joe Biden, IŞİD’in vurulması için planlama emri verdiğini açıkladı. Biden teröristlerin peşlerini bırakmayacaklarını ve bedel ödeteceklerini söyledi

‘’Peşinizi Bırakmayacağız ve Bedel Ödeteceğiz’’

Akşam saatlerinde Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçen Başkan Joe Biden, ‘’Zor bir gün’’ diyerek konuşmasına başladı ve teröristlerin Kabil havaalanına saldırıldığını ve istihbarat değerlendirmelerine göre saldırının IŞİD’in Horasan kolu tarafında gerçekleştirildiğini söyledi

Biden, saldırıda canlarını veren ABD askerlerinin kahraman olduğunu söyledi. ‘’Başkalarının hayatlarını kurtarmak için tehlikeli, özverili bir göreve girişmiş kahramanlar. Tarihte görülmemiş bir hava operasyonunun parçasıydılar’’ diyen Biden, hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Biden, IŞİD’e karşı harekete geçeceğini sert bir dille getirdi. ABD Başkanı, ‘’Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve Amerika'ya zarar vermek isteyenler şunu bilsinler: Affetmeyeceğiz. Unutmayacağız. Peşinize düşeceğiz ve size bedel ödeteceğiz. Emrimdeki her türlü araçla çıkarlarımızı ve halkımızı savunacağım’’ dedi.

‘’İstediğimiz zaman, seçtiğimiz yerde, seçtiğimiz anda kuvvet ve hassasiyetle karşılık vereceğiz” diyen Biden, Kabil'deki kuvvetleri korumak için gerekli azami adımları atmaları için komutanlara emri verdiğini söyledi. Joe Biden, askeri komutanlara “IŞİD varlıklarını, liderliğini ve tesislerini vurmak için operasyonel planlar geliştirmelerini” emrettiğini açıkladı.

Sahadaki durumun “gelişmekte” olduğunu kaydeden ABD Başkanı, ‘’Üst düzey askeri liderlerimiz ve sahadaki komutanlarımızla sürekli temas halindeyim. Bu görevi tamamlayabileceğimizi ve tamamlamamız gerektiğini açıkça belirttiler. Teröristler tarafından caydırılmayacağız. Tahliyeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Afganistan'a daha fazla askeri yardım için kapıyı açık bırakan Biden, "Orduya ek kuvvete ihtiyaçları olursa vereceğimi söyledim; ancak Genelkurmay Başkanı'ndan, Genelkurmay'dan, sahadaki komutanlara ordudan herkez benimle bir şekilde iletişime geçti ve misyonu tasarlandığı gibi onayladıklarını bildirdi’’ dedi.

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