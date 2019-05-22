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Peskov: “ABD’nin Türkiye’ye yönelik S-400 ültimatomlarına olumsuz bakıyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile yapılan S-400 anlaşmasının hayata geçirildiğini ifade ederek, ABD’nin Türkiye’yi Rusya ile yapılan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasından vazgeçirmek için verdiği ültimatomlara olumsuz baktıklarını söyledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile yapılan S-400 Füze savunma sistemleri anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye’yi Rusya ile yapılan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasından vazgeçirmek için verdiği ültimatomlara olumsuz baktıklarını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile yapılan S-400 anlaşmasının hayata geçirildiğini ifade ederek, ABD’nin Türkiye’yi Rusya ile yapılan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasından vazgeçirmek için verdiği ültimatomlara olumsuz baktıklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile yapılan S-400 Füze savunma sistemleri anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye’yi Rusya ile yapılan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasından vazgeçirmek için verdiği ültimatomlara olumsuz baktıklarını ifade etti. ABD’nin Türkiye’ye S-400’lerden vazgeçerek ABD yapımı Patriot sistemlerinin alımı yönünde karar alması için iki hafta süre verdiğine dair haberlere yönelik konuşan Peskov, bu gibi ültimatomlara olumsuz baktıklarını ve bu ültimatomların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Peskov artık anlaşmanın hayata geçirildiğini dile getirdi.

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