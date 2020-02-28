HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Peskov'dan çok önemli 'Türk askeri' açıklaması

Peskov'dan çok önemli 'Türk askeri' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 15:51 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Türk askerlerinin İdlib'de yalnızca gözlem noktalarının dışında hayatını kaybettiklerini ve bunun teröristlerin saldırısı sırasında gerçekleştiğini' öne sürdü.

Peskov'dan çok önemli 'Türk askeri' açıklaması

Sputnik Türkçe'nin haberine göre Dmitriy Peskov şu ifadeleri kullandı, "Türk askerlerin hiçbiri, gözlem noktalarında hayatını kaybetmedi. Bu noktalardaki askerler ne yaralandı ne de bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı."

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Dmitriy Peskov şu ifadeleri kullandı, "Türk askerlerin hiçbiri, gözlem noktalarında hayatını kaybetmedi. Bu noktalardaki askerler ne yaralandı ne de bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Türk askerlerinin hayatını kaybettiği trajik olaylar, eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları da dahil çok sayıda yabancı paralı askerin bulunduğu terör gruplarının saldırı düzenlediği yerlerde gerçekleşti. Çok sayıdaki talebimize rağmen Türk tarafı, orada Türk askerlerinin bulunduğunu bize bildirmedi."

Peskov, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Suriye ordusunun terör gruplarına yönelik operasyonu sırasında Rus tarafının söz konusu gözlem noktalarındaki Türk askerlerinin güvenliğinin sağlanması için gereken her şeyi yaptığını vurguladı" dedi.

Peskov, "Sağlanan mutabakat üzerine ve Rus tarafının ısrarlı talepleri üzerine daha önce İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Türk askerine ait gözlem noktaları kuruldu. Türk askerlerin yükümlülükleri arasında militanların faaliyetlerini kontrol etmek, onların terör faaliyetlerinde bulunmalarını önlemek ve Rus askeri tesislerine yönelik saldırgan eylemleri önlemekti. Türk partnerler bu görevi yerine getiremedi, zira militanların önemli bir bölümü onların kontrolü dışında bulunuyor" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!
Almanya'dan koronavirüs açıklaması! Almanya'dan koronavirüs açıklaması!
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
Peskov Türk askeri Dmitriy Peskov

En Çok Okunan Haberler

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Ünlülerden İdlib paylaşımları! 'Bu vatan sıvasız, penceresiz evlerde...'

Ünlülerden İdlib paylaşımları! 'Bu vatan sıvasız, penceresiz evlerde...'

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

ABD'den İdlib açıklaması

ABD'den İdlib açıklaması

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Diğer Haberler
AB: Türkiye'den sadık kalmasını bekliyoruz

AB: Türkiye'den sadık kalmasını bekliyoruz

Papa bugün de bütün programlarını iptal etti

Papa Francis bugün de bütün programlarını iptal etti

Almanya'dan koronavirüs açıklaması!

Almanya'dan koronavirüs açıklaması!

Hafter Trablus’u vurdu

Hafter Trablus’u vurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İdlib'deki saldırı insani skandaldır

Macron: İdlib'deki saldırı insani skandaldır

Son dakika! Koronavirüs Azerbaycan'a da sıçradı

Koronavirüs Azerbaycan'a sıçradı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.