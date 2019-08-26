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Peskov: “Putin, Erdoğan’ın İdlib konusundaki kaygılarını anlıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2019 13:40 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib konusundaki kaygılarını anladığını söyledi.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib konusundaki kaygılarını anladığını ve artan militan saldırıları nedeniyle kaygılı olduğunu söyledi.Rusya’nın Türkiye’ye satın alması için daha önce teklif sunduğu SU-35 savaş uçakları ile ilgili soruları cevapladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib konusundaki kaygılarını anladığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib konusundaki kaygılarını anladığını ve artan militan saldırıları nedeniyle kaygılı olduğunu söyledi.
Rusya’nın Türkiye’ye satın alması için daha önce teklif sunduğu SU-35 savaş uçakları ile ilgili soruları cevapladı. Rusya’da gazetecilere konuşan Peskov, bir gazetecinin Rusya’nın Türkiye’ye satış teklifi yaptığı SU-35 savaş uçakları ile ilgili Türkiye’nin Rusya’ya geri dönüş yapıp yapmadığı ile ilgili soruya, “Yorum yok” diye cevap verdi. Peskov ayrıca yarın Rusya’ya ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Putin ile birlikte Uluslararası Havacılık ve Uzak Ajansı’nı ziyaret edeceğini ve burada bulunan SU-35 savaş uçaklarını Erdoğan’ın yerinde görebileceğini sözlerine ekledi.

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