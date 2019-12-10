Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Peskov'a bugünkü basın toplantısında, Erdoğan'ın Libya konusunda Putin'le görüşme talebi çerçevesinde iki lider arasında telefon görüşmesi yapılıp yapılmayacağı soruldu.

Peskov, "Bu görüşme önümüzdeki günlerde yapılacak, hazırlıkları sürüyor" yanıtını verdi.

'ANLAŞMA İÇİN İRADE ORTAYA KONMALI'

Rusya'nın Libya konusundaki tutumunun iyi bilindiğini kaydeden Peskov, "Moskova, Libya'daki siyasi ve askeri gerilimin tüm taraflarıyla ilişkileri sürdürüyor ve bizzat çatışmanın taraflarının anlaşma için irade ortaya koymasını destekliyor" dedi.

Peskov, Rusya'nın bu ülkedeki durumu normale döndürecek tüm inisiyatifleri memnuniyetle karşılayacağını sözlerine ekledi.

Erdoğan, TRT ortak yayınındaki 'Cumhurbaşkanı Özel' programında "Sayın Putin ile bir görüşme talebim var. Önümüzdeki ayın 8'inde Türkiye'de olacak. Ondan önce bu görüşmemizi yapalım. Çünkü Hafter konusu istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir Suriye doğurmasın. Ocaktaki görüşme ayrı, TürkAkım projesinin açılışını yapacağız. Putin ile Libya ve Hafter konusuyla ilgili telefonda görüşeceğim" demişti.

