HABER

Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 16:46 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek günlerde Libya'daki durum hakkında telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Peskov'a bugünkü basın toplantısında, Erdoğan'ın Libya konusunda Putin'le görüşme talebi çerçevesinde iki lider arasında telefon görüşmesi yapılıp yapılmayacağı soruldu.

Peskov, "Bu görüşme önümüzdeki günlerde yapılacak, hazırlıkları sürüyor" yanıtını verdi.

'ANLAŞMA İÇİN İRADE ORTAYA KONMALI'

Rusya'nın Libya konusundaki tutumunun iyi bilindiğini kaydeden Peskov, "Moskova, Libya'daki siyasi ve askeri gerilimin tüm taraflarıyla ilişkileri sürdürüyor ve bizzat çatışmanın taraflarının anlaşma için irade ortaya koymasını destekliyor" dedi.

Peskov, Rusya'nın bu ülkedeki durumu normale döndürecek tüm inisiyatifleri memnuniyetle karşılayacağını sözlerine ekledi.

Erdoğan, TRT ortak yayınındaki 'Cumhurbaşkanı Özel' programında "Sayın Putin ile bir görüşme talebim var. Önümüzdeki ayın 8'inde Türkiye'de olacak. Ondan önce bu görüşmemizi yapalım. Çünkü Hafter konusu istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir Suriye doğurmasın. Ocaktaki görüşme ayrı, TürkAkım projesinin açılışını yapacağız. Putin ile Libya ve Hafter konusuyla ilgili telefonda görüşeceğim" demişti.

PARTNERNur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...Nur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...
38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!
Demokratlar Azil Gerekçelerini Açıklamaya HazırlanıyorDemokratlar Azil Gerekçelerini Açıklamaya Hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
putin erdoğan Peskov

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur

KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa...

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!

Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!

ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak

ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak

Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Son Dakika: Hastaneye silahlı saldırı, 6 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.