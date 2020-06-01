HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Peskov’un kızından Dünya Sarışınlar Günü paylaşımı

Peskov’un kızından Dünya Sarışınlar Günü paylaşımı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Yelizaveta, 31 Mayıs Uluslararası Sarışınlar Günü'nü aile arşivinden açık renk saçlarının iyi seçilebildiği bir fotoğrafı Instagram hesabında yayınlayarak kutladı.

Peskov’un kızından Dünya Sarışınlar Günü paylaşımı

Instagram’da paylaştığı fotoğrafta açık renk saçları açıkça görülen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Yelizaveta, yorum kısmına ise, “Röfle veya başka herhangi renk açma işlemi yapmadan, doğal bir sarışın olduğumu bir kez daha hatırlatmak isterim” ifadelerini paylaştı.

Peskova, saçlarını sağlıklı bir şekilde korumaktan gurur duyduğunu ve takipçileri ile yaptığı bakımla ilgili ipuçlarını paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çeşitli olayları sosyal ağlar üzerinden yorumlayan Peskova, daha önce yaptığı paylaşımlardan birinde kendini İslam'a yakın bulduğunu ve Ramazan'da oruç tutmayı planladığını ifade etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
Biten pilleri atmayın! Bitkilere yarayabilirBiten pilleri atmayın! Bitkilere yarayabilir
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

İşkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama

İşkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Diğer Haberler
Biten pilleri atmayın! Bitkilere yarayabilir

Biten pilleri atmayın! Bitkilere yarayabilir

Yaşlı kadın troleybüsün arkasına tutunarak çözüm buldu

Yaşlı kadın troleybüsün arkasına tutunarak çözüm buldu

Kraliçe 72 gün sonra ilk kez görüntülendi!

Kraliçe 72 gün sonra ilk kez görüntülendi!

ABD’deki gösterilerde ağlayan eylemciyi polis böyle teselli etti

ABD’de ağlayan eylemciyi polis böyle teselli etti

New York Belediye Başkanı'nın kızı protestolarda gözaltına alındı

New York Belediye Başkanı'nın kızı gözaltına alındı

Latin Amerika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

Latin Amerika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.