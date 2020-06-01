Peskov’un kızından Dünya Sarışınlar Günü paylaşımı

Instagram’da paylaştığı fotoğrafta açık renk saçları açıkça görülen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Yelizaveta, yorum kısmına ise, “Röfle veya başka herhangi renk açma işlemi yapmadan, doğal bir sarışın olduğumu bir kez daha hatırlatmak isterim” ifadelerini paylaştı.

Peskova, saçlarını sağlıklı bir şekilde korumaktan gurur duyduğunu ve takipçileri ile yaptığı bakımla ilgili ipuçlarını paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çeşitli olayları sosyal ağlar üzerinden yorumlayan Peskova, daha önce yaptığı paylaşımlardan birinde kendini İslam'a yakın bulduğunu ve Ramazan'da oruç tutmayı planladığını ifade etmişti.

