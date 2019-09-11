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Peskov’dan Kremlin’in içine sızdığı iddia edilen CIA ajanı ile ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 14:49 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus basınında yer alan ve CIA ajanı olarak Kremlin’e sızdığı iddia edilen Oleg Smolenkov ile ilgili açıklama yaptı.Kremlin’de görev yapan ve The New York Times (NYT) gazetesi tarafından yıllardır CIA ajanı olarak Kremlin’de görev yaptığı iddia edilen Smolenkov ile ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Böyle bir görevlinin olduğunu ve işten çıkartıldığını biliyoruz.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus basınında yer alan ve CIA ajanı olarak Kremlin’e sızdığı iddia edilen Oleg Smolenkov ile ilgili açıklama yaptı.
Kremlin’de görev yapan ve The New York Times (NYT) gazetesi tarafından yıllardır CIA ajanı olarak Kremlin’de görev yaptığı iddia edilen Smolenkov ile ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Böyle bir görevlinin olduğunu ve işten çıkartıldığını biliyoruz. ABD casusu olup olmadığını bilmiyoruz. Bu, Rus istihbaratını ilgilendiren bir konu. İşlerini yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
Smolenkov’un CIA ajanı olduğu iddiasının doğrulanıp doğrulanmadığı ile ilgili gelen soruya cevap veren Peskov, “Hayır bunu doğrulayamam” diyerek Smolenkov’un Kremlin’de üst düzey görevlerde bulunmadığını ayrıca Kremlin’deki devlet verilerine dair istihbarat erişiminin bulunmadığını söyledi.

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