Peşmergelikten IKBY Başkanlığı’na Neçirvan Barzani

Mesut Barzani’den boşalan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı’na eski Başbakan Neçirvan Barzani seçildi. Geçmişte Irak yönetimine karşı silahlı mücadele veren Neçirvan Barzani’nin Bölge Başkanı olması, Irak Kürtleri için ne anlam taşıyor? Neçirvan Barzani, Irak Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) lideri Mesut Barzani’nin ağabeyi İdris Barzani’nin oğlu. Daha 9 yaşındayken ailesiyle birlikte İran’a göç eden Barzani, babasının 1987 yılındaki vefatından sonra KDP saflarına katılarak, Irak’a karşı aktif silahlı mücadeleye katıldı. KDP’nin 1989’daki 10.kongresinde merkez komite üyesi olarak seçilen Barzani, 1996 yılında Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı, 1999’da ise Başbakan oldu. 2017 yılındaki bağımsızlık referandumu ve sonrasında tartışmalı bölgelerin merkezi hükümet tarafından geri alınmasının ardından Mesut Barzani görevden ayrıldı. Geçen yıl yapılan parlamento seçimlerinin ardından iki gün önce yapılan seçimlerde Neçirvan Barzani 68 oyla Kürt Bölgesinin yeni başkanı seçildi.

Peki Neçirvan Barzani’nin seçilmesi IKBY için ne anlama geliyor? 2011-2013 yıları arasında IKBY’nin başkenti Erbil’de Başkonsolosluk görevinde bulunan eski diplomat Aydın Selcen, Barzani’nin başkanlığına olumlu bakanlardan. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Selcen, “Biliyorsunuz, Irak anayasasına göre bir federasyon. İlginç biçimde ülke yönetiminde yani Bağdat’ta icra yetkisi başbakanda, cumhurbaşkanı sadece temsil yetkisini haiz. Oysa, federe Kürdistan Bölgesi’nde başkanlık sistemi var. Ancak yine biliyorsunuz, başkanı bölge parlamentosu seçiyor. Seçimlerde ise KDP, KYB, Goran gibi partiler yarışıyor. Ancak partiler de seçime ittifakla giriyor ve başbakanın kim olacağı öncesinde seçim öncesinde uzlaşıyor. Bu defa da Neçirvan Barzani’yi bölge parlamentosu başkan seçti, dolayısıyla ‘Mesut Barzani, başkanlığı Neçirvan Barzani’ye bıraktı’ ben diyemem. Geçtiğimiz günlerde İletişim Yayınları’ndan çıkan Gözden Irak’ta kitabımda kendimce anlatmaya çalıştığım üzere 1990’ların başında Barzani ailesiyle birlikte İran’da sürgünde bulunduğu sırada başladığı hukuk eğitimini yarıda bırakan Neçirvan, KDP peşmergesiyle gerilla mücadelesine katılıyor. O vesileyle TSK unsurlarıyla da ilk temasa girenlerden. Ardından Bağdat’ta Saddam Hüseyin’le diplomatik müzakereleri de KDP ve Mesut Barzani’yi temsilen Neçirvan yürütüyor. Babasının da Mesut Barzani’nin ağabeyi İdris Barzani olduğu malum. Annesinin Süleymaniyeli olduğu da anımsanmalı. Kerkük’ün kuzey kubbesi Khurmala’nın IKB için işletilmesi konusunda da girişimi o yapıyor. Diğer deyişle Neçirvan Barzani, peşmerge, diplomat, iş adamı kimliklerini bilfiil ediniyor. Ankara, Tahran ve Bağdat’la yakın ve köklü ilişkileri bulunuyor. İngilizce bilgisini, naçizane benim de 2003’ten bu yana tanıklık ettiğim üzere üst düzeye geliştirmeyi başarıyor” dedi.

Neçirvan Barzani’nin başkanlığının dış dünyada da olumlu karşılanacağını savunan Selcen, “Aile yapısı ve dış görünüşüne, tarzına gösterdiği özenle de halkına örnek olmaya gayret eden bir siyasi lider. Bu bağlamda Neçirvan Barzani’nin IKBY başkanlığının Washington, Tahran, Bağdat’ta olumlu karşılanacağını ve Ankara için de IKBY ile ilişkilerin yapılandırılması, karşılıklı güven ve kazanca dayalı akılcı temellere oturması bakımından bir fırsat olarak görüleceğini düşünürüm. Ayrıca, Erbil ve Süleymaniye merkezli ikili egemenlik paylaşımının güncellenmesinde de potansiyel bir ilerleme olanağı barındırdığını sanırım” diye konuştu. Selcen, başkanlık oylamasında Kürdistan Yurtseverler Birliği grubunun Kerkük Valiliği’ne önerilecek isim üzerinde uzlaşılamamasını öne sürerek oy kullanmamış oluşunu da olumsuz bir etmen olarak not etmek gerektiğini söyledi. Irak Kürt Bölgesi üzerine tez yazan Dicle Üniversitesi’nden akademisyen Mehmet Alkış da, Neçirvan Barzani'nin başkan olmasının partisinin siyaset geleneğinin sürekliliği olduğunu söyledi.