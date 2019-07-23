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Peşmerge'nin IKBY dışında oy kullanmasına ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

Irak Meclis Hukuk Komisyonu Üyesi Hasan el-Akabi: "Peşmerge'nin, Kerkük'te ya da Irak'ın diğer bölgelerinde varlığı söz konusu değil. Seçim yasasında bu güçlerin il seçimlerinde IKBY dışında oy kullanma hakkı yok ve Anayasa'da böyle bir madde de yer almıyor"

BAĞDAT (AA) - Peşmerge güçlerinin, yerel seçimlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dışındaki bölgelerde oy kullanmasını öngören maddenin oylamaya sunulması reddedildi.

Irak Meclis Hukuk Komisyonu Üyesi Hasan el-Akabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parlamentonun dünkü oturumunda başta Musul, Kerkük ve Salahaddin milletvekilleri olmak üzere vekillerin çoğunun, "Peşmerge'nin Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerindeki yerel seçimlerde oy kullanmasını içeren maddenin oylamaya sunulmasına itiraz ettiğini" belirtti.

Akabi, "Peşmerge'nin, Kerkük'te ya da Irak'ın diğer bölgelerinde varlığı söz konusu değil. Seçim yasasında bu güçlerin il seçimlerinde IKBY dışında oy kullanma hakkı yok ve Anayasa'da böyle bir madde de yer almıyor." dedi.

Irak Meclisinde, 22 maddeden oluşan yerel seçim yasasının 20 maddesi dün oylandı.

Ülkede yerel seçimlerin Nisan 2020'de yapılması planlanıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın, 2014 yılında Irak'ın üçte birini ele geçirmesiyle ordu güçleri, Kerkük'teki üslerini terk etmiş, bunların yerini IKBY'den gelen Peşmergeler almıştı.

Irak merkezi yönetimi, Ekim 2017'de IKBY'deki gayrimeşru referandumun ardından güvenlik güçlerini Kerkük'e gönderek, oradaki kontrolü Peşmerge'nin elinden almıştı.

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Bağdat DEAŞ ırak

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