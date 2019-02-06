HABER

"Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesi yönünde anlaşma yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi: "Bağdat'taki Savunma Bakanlığı ile IKBY'nin Peşmerge Bakanlığı arasında Peşmerge'nin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri dönmesiyle ilgili herhangi bir anlaşma bulunmuyor"

BAĞDAT (AA) – Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin Kerkük'e dönmesi için Erbil ve Bağdat arasında herhangi bir anlaşma olmadığını belirtti.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat'taki Savunma Bakanlığı ile IKBY'nin Peşmerge Bakanlığı arasında Peşmerge'nin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri dönmesiyle ilgili herhangi bir anlaşma bulunmuyor." dedi.

Türkmen ve Arapların Peşmerge'nin bu bölgelere dönmesine karşı çıktığını hatırlatan Salihi, Bağdat yönetiminin bu tutumu dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.

Türkmen lider Salihi ayrıca Kerkük'teki yerel polis teşkilatının siyasi parti yanlısı kişilerden arındırılması gerektiğini ifade etti.

Irak'ta son dönemde Peşmerge güçlerinin yeniden Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri getirileceği iddia ediliyordu.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Bingöl'de 'Yaya öncelikli trafik' uygulamasıBingöl'de 'Yaya öncelikli trafik' uygulaması
Annesiz, babasız, penceresiz ve kapısız evde kalan 6 kardeş yardım bekliyorAnnesiz, babasız, penceresiz ve kapısız evde kalan 6 kardeş yardım bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı)

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihi değiştiren keşif! Dünyanın ilk ameliyatı Göbeklitepe'de yapıldı

Tarihi değiştiren keşif! İlk ameliyat Göbeklitepe'de yapıldı

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.