Pestil ve köme işlemeli gelinlik ilgi gördü

Gümüşhane'de düzenlenen 10. Lames Bilim Kültür ve Sanat Şenliği'nde sergilenen pestil ve köme işlemeli gelinlik katılımcılardan ilgi gördü.

Torul ilçesine bağlı Zigana Köyü'nde, Zigana Doğa Okulu ve Zigana Köyü Çevre Koruma, Turizm ve Dayanışma Derneğince organize edilen şenlikte katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Katılımcılara yörede "lames" olarak adlandırılan gözlemelerden ikram edilen şenlikte konuşan Zigana Doğa Okulu Başkanı Savaş Aydın, bölgenin eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Bu güzelliklerin korunması ve turizme kazandırılması için gayret gösterdiklerini dile getiren Aydın, "Turizm yöre halkına, kültürüne, doğasına saygı ile yapılıyorsa buna ekoturizm diyoruz. Eğer bu birlikte yapılmıyorsa bunun adı ekoturizm olmuyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gümüşhane Belediyesi halk oyunları ekibinin de gösteri sunduğu şenlikte, tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak tarafından kentin coğrafi işaretli ürünlerine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan pestil ve köme süslemeli gelinlik de katılımcıların beğenisine sunuldu.