PET çekimi nedir, nasıl yapılır? PET çekimi ne kadar sürer?

PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) kelimelerinin kısaltmasıdır. PET çekimi vücuttaki metabolik ve biyokimyasal aktiviteleri görüntüleyerek hastalıkların teşhisinde kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Özellikle kanser, kalp hastalıkları ve nörolojik bozuklukların teşhisinde yaygın olarak kullanılır. PET çekimi vücuda enjekte edilen radyoaktif bir maddenin hücrelerdeki şeker metabolizmasını göstererek anormal hücrelerin tespit edilmesine olanak tanır. Bu sayede kanserli hücreler tümörlerin yayılma alanları veya beyin aktiviteleri detaylı bir şekilde izlenir.

PET çekimi nedir?

PET çekimi (Pozitron Emisyon Tomografisi), vücuttaki hücrelerin metabolik ve biyokimyasal aktivitelerini görüntülemeye yarayan bir nükleer tıp görüntüleme tekniğidir. Kanser kalp hastalıkları ve nörolojik hastalıkların tanısında kullanılır. PET çekimi, vücuda enjekte edilen radyoaktif bir madde sayesinde, hücrelerin glikoz tüketimi gibi faaliyetlerini görüntüler. Bu radyoaktif madde, vücut içindeki hücreler tarafından metabolize edildikçe pozitrinler yayar ve bu parçacıklar, PET cihazı tarafından algılanarak vücutta hastalık olan bölgeler görüntülenir.

PET çekimi ne demek?

PET çekimi; Pozitron Emisyon Tomografisi kelimelerinin kısaltılmasıdır. Hastalıkların teşhisinde kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

PET neden çekilir?

PET çekimi, vücuttaki hücrelerin biyokimyasal aktivitelerini izlemek ve hastalıkların erken aşamalarda tanısını koymak için kullanılan önemli bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Tıp dünyasında teşhis ve tedavi planlamasında hayati bir rol oynayan PET çekimi, genellikle diğer görüntüleme yöntemleriyle elde edilemeyen bilgiler sunar. Bu yöntem vücutta herhangi bir anormalliğin metabolik seviyede tespit edilmesine olanak tanıyarak kanser, kalp hastalıkları ve nörolojik bozukluklar gibi ciddi sağlık sorunlarının daha etkin bir şekilde izlenmesini sağlar. PET çekimi ile yapılan teşhisler şöyledir:

Kanser tanısı ve takibi

Kalp hastalıkları

Nörolojik hastalıklar

Enfeksiyon ve iltihap

PET çekimi nasıl yapılır?

PET taraması, vücuda enjekte edilen radyoaktif bir maddenin metabolik süreçlerdeki farklılıkları göstererek anormal hücre aktivitesini tespit etmeyi sağlar. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı hazırlıklar vardır. PET çekimi öncesi yapılması gerekenler şunlardır:

Bu işlemden 4-6 saat önce bir şey yenmemesi gerekir.

Hastanın kullandığı bir ilaç varsa doktor bilgilendirilmelidir.

Su içilmesi önerilir.

PET çekimi öncesinde metal içermeyen kıyafetler giyilmelidir. Takı, aksesuar ve saatler çekim öncesinde çıkarılmalıdır.

PET çekimi birkaç aşamada gerçekleşir. Öncelikle hastaya damar yoluyla radyoaktif bir madde enjekte edilir. Bu madde genellikle F-18 florodeoksiglukoz (FDG) adı verilen radyoaktif glikozdur. Glikoz, vücutta aktif hücreler tarafından enerji için kullanılır. Kanserli hücreler gibi hızlı bölünen hücreler daha fazla glikoz tüketir ve bu sayede PET taramasıyla tespit edilebilirler.

PET çekimi ne kadar sürer?

Radyoaktif maddenin vücuda dağılması ve dokulara erişmesi için yaklaşık 30-60 dakika beklenir. Bu süreçte hasta sessiz ve hareketsiz kalmalıdır, çünkü kas hareketleri glikoz tüketimini etkileyerek görüntü kalitesini bozabilir. Daha sonra hasta PET cihazına yerleştirilir ve bu cihaz radyoaktif glikozun yaydığı pozitronları algılayarak vücuttaki metabolik aktiviteyi görüntüler. Tarama süreci genellikle 30-45 dakika kadar sürer. Tarama tamamlandıktan sonra hastanın günlük aktivitelerine devam etmesine izin verilir. Radyoaktif madde kısa sürede vücuttan atılır ve genellikle bir risk oluşturmaz.

PET çekiminden sonra neler yapılmalıdır?

PET çekiminden sonra genellikle özel bir bakım gerekmez ancak dikkatli olunması önemlidir. PET çekimi sonrası mide bulantısı gibi yan etkilerin görülmesi normaldir. PET çekiminden sonra halsizlik ve yorgunluk hissedilebilir. Sürecin daha kolay geçmesi için bol su içilerek dinlenilmesi önerilir.