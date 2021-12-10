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Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek: Çok büyük bir izdiham olur

10.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin kabul edilmesiyle birlikte hayvan satışları yasaklandı. Yapılan değişiklikle birlikte pet shop sahiplerine ellerindeki hayvanları satmaları için verilen sürenin de son 7 ayına gelindi. Pet shop sahipleri bu durumun izdihama yol açacağını ve esnafın zor zamanlar yaşayacağını belirtti. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat ise "Esas istediğimiz şey tamamıyla bu satışın yasaklanması" dedi.

Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek: Çok büyük bir izdiham olur

Türkiye'deki hayvanların daha sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi için Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik 9 Temmuz 2021 tarihinde TBMM'te kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte pet shoplarda hayvan satışı yasaklandı. Pet shoplara 1 yıl süre verilmesiyle 14 Temmuz 2022 tarihine kadar hayvan satılabilecek. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden yapılacak. Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgilerini satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından getirip sahibine teslim edecek. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, hayvan satışının tamamen yasaklanmasını talep etti. Pet shop sahibi Ufuk Yardım ise esnaf için sürecin zor olacağını belirterek, kararın gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

"ESAS İSTEDİĞİMİZ ŞEY TAMAMIYLA BU SATIŞIN YASAKLANMASI"

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, "Evcil hayvanların satışına ilişkin bir derece de olsa yasaklanması için madde geldi. Ancak kendilerine satış için bir yıl süre verildi, 14 Temmuz 2022 yılına kadar maalesef hayvan satışı devam edecek. Bu tarihten sonra bunların satışının olmaması gerekiyor. Fakat broşür üzerinden, katalogla internet üzerinden satışlar devam edecek. Dolayısıyla aslında biz zaten muradımıza eremedik. Esas istediğimiz şey tamamıyla bu satışın yasaklanması. Bizim esas derdimiz evcil hayvanların dükkanlarda yaşadığı ıstırap değil. Evet, bu da bir sorun ancak ana sorun bu hayvanların kontrolsüz bir şekilde neredeyse parasını veren herkese satılabiliyor olması. Daha sonrasında bu hayvanın terkedilmesini kontrol bile demiyorsunuz. Ardından hayvanların eşleştirilmesi ya da çiftleştirilmesi nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik problemin artmasıyla biz bu yasayı istemiştik. Ancak biz artık çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyoruz. Belki eskisi gibi satışlar olmayacak ama aynı kişiler size katalogdan sunum yapacak. Hatta internetten hayvan seçim olanağınız olacak. Dolayısıyla popülasyonu aşağıya indirmeye yönelik bir madde değişikliği olmadı. Bu durum bizi çok umutlandırmadı ve sevindirmedi açıkçası. Ana sorunumuz bizim popülasyonu eritmekti. Hayvan bakımevlerinde bu kadar terkedilmiş hayvan varken hala satışının tamamen yasaklanmaması bir şekil sorunun giderilmemesi için yapılmış hobi tatmini oluyor. Bu kadar zavallı hayvan var onların tedavisine destek olun. Sırf cins diye binlerce dolarlık hayvan almaya gerek yok" dedi.

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"ÇOK BÜYÜK BİR İZDİHAM OLUR"

Pet shop sahibi Ufuk Yardım, "Çok zor olacak. Çünkü bu kedi köpekleri barınaklara salanlar oradan sadece cins kedi köpekleri alıyorlar. Sokak kedi köpeklerini çok fazla arayan soran yok. Bu hayvanları sokağa salsalar olmaz. Belediyelerin barınakları var ama İstanbul'da 4 bin tane pet shop var, bu kadar kedi köpeğe bakacak belediye de yok. Çok büyük bir izdiham olur, hem kedi köpeklere yazık olur, hem esnaf arkadaşlara yazık olur. Bu kararı tekrar gözden geçirsinler. Kedi köpek internet üzerinden satılıp illegal bir geçim kaynağı olacaktır. Kedi köpek satın alanlar için güvenli alım satım olmayacak. Şikayet edecekleri bir merci de olmayacak bu yüzden bunu da tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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