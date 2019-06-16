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"Pet shop'ların bir kabini, barınaklarda mikroçip takılan evcil hayvanlara ayrılsın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2019 11:37 | Son Güncelleme

EVCİL DER'in TBMM hayvan haklarının araştırılması komisyonuna sunduğu raporda, pet shop'ların en az bir kabininin, barınaklarda mikroçip takılan evcil hayvanlara ayrılması önerisi yer aldı

SİNAN USLU - Evcil Hayvancılık İş Adamları Derneğinin (EVCİL DER), hayvan haklarına ilişkin Meclis araştırma komisyonuna sunduğu raporda, çıkarılacak kanunda pet shop'ların en az bir kabininin, barınaklarda mikroçip takılan evcil hayvanlara ayrılması zorunluluğu getirilmesi önerildi.

EVCİL DER yetkilileri, komisyonun son toplantısında sektöre ilişkin hazırladıkları raporu sundu.

Türkiye'de 5 bin evcil hayvan mağazasında 30 bin kişinin çalıştığı, 2 bin 200 veteriner kliniğinde 10 bin veterinerin görev yaptığı belirtilen raporda, bazı hayvanseverlerin karşı çıktığı evcil hayvan mağazalarında kedi ve köpek sahiplendirmenin yasaklanması halinde, mağazaların yüzde 70'inin kapanacağı öne sürüldü.

Evcil hayvan mağazalarının kapanması durumunda yurt dışından getirilen kaçak kedi ve köpek sayısının artacağı savunulan raporda, kayıt dışı bir piyasa oluşacağı, devletin de vergi kaybına uğrayacağı iddia edildi.

- Barınaklardaki safkan cinsler

Raporda, bazı hayvansever örgütlerin "evcil hayvan mağazalarından sahiplenilen kedi ve köpeklerin geçici bir hevesle alındığı daha sonra sokağa terk edildiği, bu nedenle barınakların safkan cins hayvanlarla dolduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluk bölgesindeki barınaklarda bulunan safkan köpek oranının yüzde 11,9 düzeyinde, kedi oranının ise yüzde 0,5 seviyesinde olduğu kaydedildi.

- Barınaklardaki hayvanların sahiplendirilmesine destek

Raporda, hayvan haklarına ilişkin çıkarılması öngörülen kanunda hayvan sahiplendirmeye ilişkin bazı öneriler de yer aldı.

Bu kapsamda barınaklarda kayıt altına alınacak ve mikroçiplendirilecek hayvanların, evcil hayvan mağazaları tarafından sahiplendirilmesinin hem barınakların yükünü hafifleteceği hem de vatandaşların bu konudaki bilincini artıracağı belirtildi.

Raporda, çıkarılacak yeni kanunla tüm evcil hayvan mağazalarının en az bir kabinini, bu hayvanlara ayırmasının zorunlu hale getirilmesi talep edildi.

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