"Pet shop'ların bir kabini, barınaklarda mikroçip takılan evcil hayvanlara ayrılsın"

SİNAN USLU - Evcil Hayvancılık İş Adamları Derneğinin (EVCİL DER), hayvan haklarına ilişkin Meclis araştırma komisyonuna sunduğu raporda, çıkarılacak kanunda pet shop'ların en az bir kabininin, barınaklarda mikroçip takılan evcil hayvanlara ayrılması zorunluluğu getirilmesi önerildi.

EVCİL DER yetkilileri, komisyonun son toplantısında sektöre ilişkin hazırladıkları raporu sundu.

Türkiye'de 5 bin evcil hayvan mağazasında 30 bin kişinin çalıştığı, 2 bin 200 veteriner kliniğinde 10 bin veterinerin görev yaptığı belirtilen raporda, bazı hayvanseverlerin karşı çıktığı evcil hayvan mağazalarında kedi ve köpek sahiplendirmenin yasaklanması halinde, mağazaların yüzde 70'inin kapanacağı öne sürüldü.

Evcil hayvan mağazalarının kapanması durumunda yurt dışından getirilen kaçak kedi ve köpek sayısının artacağı savunulan raporda, kayıt dışı bir piyasa oluşacağı, devletin de vergi kaybına uğrayacağı iddia edildi.

- Barınaklardaki safkan cinsler

Raporda, bazı hayvansever örgütlerin "evcil hayvan mağazalarından sahiplenilen kedi ve köpeklerin geçici bir hevesle alındığı daha sonra sokağa terk edildiği, bu nedenle barınakların safkan cins hayvanlarla dolduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluk bölgesindeki barınaklarda bulunan safkan köpek oranının yüzde 11,9 düzeyinde, kedi oranının ise yüzde 0,5 seviyesinde olduğu kaydedildi.