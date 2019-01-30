Pet şişe getirene bez çanta ve file hediye

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, marketlerde poşetlerin ücretli olmasıyla ilgili "5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye edeceğiz" dedi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, basınla bir araya gelerek 2018 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

18 aylık görev süresince ilçe genelinde yapılan çalışmaları slayt üzerinden gazetecilere anlatan Ürkmezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında çalışmalara başladıklarını belirtti.

Plastik poşetlerin artık marketlerde ücretli olduğuna değinen Ürkmezer, “Önümüzdeki hafta Misak-ı Milli Meydanı’nda 5 plastik şişe getirene 1 tane bez çanta ve file hediye edeceğiz. Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi’ne (SAKEM) talimat verdik. İŞKUR ile iş birliği içerisinde file üretim kursu başladı. Bize file üretecekler. Bizler de onları vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bez çantalarını şu anda bastırdık. Hazırlıklarımız tamam. Amaç atıkları da kazanmak, pet şişeleri toplamak, vatandaşlara o bilinci sağlamak" diye konuştu.

Ürkmezer, daha sonra basın mensuplarına bez çanta hediye etti.



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