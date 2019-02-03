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Pet şişeler gençlik merkezinde geri kazanılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 10:43 | Son Güncelleme

Osmaniye'de Kadirli Gençlik Merkezinin kursiyerleri, topladıkları kullanılmış pet şişelerden kuş yemliği, saksı, süs eşyası ve oyuncak yapıyor - Gençlik Merkezi Müdürü Kamil Kerimoğlu: - "Bizler, 'Her atık çöp değildir' düşüncesi ile yola çıktık. Çok güzel eserler ortaya çıkarıyoruz"

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Kadirli Gençlik Merkezinin kursiyerleri, topladıkları kullanılmış pet şişelerden kuş yemliği, saksı, süs eşyası ve oyuncak yaparak hem çevrenin korunmasını katkı hem de el becerilerinin gelişmesini sağlıyor.

Merkezde eğitim gören gençler, hazırladıkları "Her atık çöp değildir" projesi kapsamında sokak ve çöplerden atık pet şişeleri topluyor. Pet şişeleri kesip farklı renklere boyayan gençler bunları kuş yemliği, saksı, kalemlik ve oyuncak gibi ürünlere dönüştürüyor.

Atık pet şişeleri geri kazandıran gençlerden Didem Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, gönüllü gençler olarak sokaktaki atık şişeleri geri dönüşüme kazandırdıklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri çalışmayla doğayı da koruduklarını ifade eden Durmuşoğlu, "Severek yaptığımız çalışmayla saksılardan sulama sistemlerine, kalemlikten kuş yemliğine kadar birbirinden güzel eserler ortaya çıktı." dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Kamil Kerimoğlu da merkeze gelen gönüllü gençlerin birlikte el becerilerini geliştirmeleri amacıyla başlattıkları çalışmanın meyvesini verdiğini söyledi.

Doğaya zararı olan atık pet şişelerin gençlerin ellerinde sanata dönüştüğünü aktaran Kerimoğlu, "Merkezimize gelen gönüllü gençlerle beraber katı atık maddelerini geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bizler, 'Her atık çöp değildir' düşüncesi ile yola çıktık. Çok güzel eserler ortaya çıkarıyoruz." diye konuştu.

Gençlerin yaptıkları bazı ürünlerin gençlik merkezinin bahçesindeki peyzaj çalışmalarında saksı ve damlalık olarak kullanıldığını kaydeden Kerimoğlu, "Bu ürünler bahçemizde çok güzel bir görüntü oluşturdu. Kırtasiye ürünleri de yaptılar. Bu çalışmalarımızı daha da geliştirerek ilçedeki diğer okullara yaymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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