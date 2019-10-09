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Pet şişeler "tiyatro bileti" oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde başlatılan kampanya kapsamında, 20 pet şişe getiren öğrenciler Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan tiyatro bileti kazanıyor - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu: - "Temiz bir geleceğe katkı vermek istiyoruz. Sıfır Atık Projesi doğrultusunda böyle bir etkinlik yapıyoruz. Çevre ve sanatın bir arada olacağı etkinliğimize çocuklarımızla başladık"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin Keşan ilçesinde "Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla başlatılan kampanyada 20 pet şişe getiren öğrencilere tiyatro bileti armağan ediliyor.

Çevre temizliğini amaçlayan proje kapsamında ilçedeki öğrenciler okul bahçesi ve çevresindeki pet şişeleri toplayıp Keşan Belediyesine getiriyor. Öğrenciler topladıkları pet şişeleri Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na vererek, tiyatro biletini alıyor.

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye'de ses getirdiğini söyledi.

Daha temiz bir dünya için çaba sarf ettiklerini belirten Helvacıoğlu, "Sıfır Atık Projesi'ne destek veriyoruz. Sıfır atık konusu dünyada çevresel bir durum. Bunu Türkiye'de de en hızlı şekilde ileri seviyeye taşımak için çaba sarf eden bir belediyecilik yapmaya niyetliyiz. Bunu da başaracağımızdan eminiz." dedi.

- "20 atık pet şişeye tiyatro bileti"

Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrencilere ve tiyatroseverlere yönelik bir kampanya başlattıklarını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız vesilesiyle, 28 Ekim'de Keşan'a bir tiyatro getiriyoruz. Bu tiyatroda 'Ormanın Sesi' ve 'Hayat Kime Güzel' adında dört seans şeklinde oyunlar sunulacak. Oyunun içerisinde çevre ve sıfır atık ile ilgili mesajlar yer alacak. 'Pet Şişeleri Ver, Tiyatro Biletini Al' sloganıyla bir kampanya başlattık. 20 atık pet şişe getirene, bir bilet armağan ediyoruz.

Temiz bir geleceğe katkı vermek istiyoruz. Sıfır Atık Projesi doğrultusunda böyle bir etkinlik yapıyoruz. Çevre ve sanatın bir arada olacağı etkinliğimize çocuklarımızla başladık. Çöpe değil, geri dönüşüme başlığıyla kampanyamızı hayata geçirdik."

Helvacıoğlu, çok sayıda öğrencinin topladığı pet şişelerle belediyeye gelerek biletini aldığını dile getirdi.

- "Okullarımızı da temiz tutmuş oluyoruz"

Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da çevreye ve doğaya duyarlı öğrenciler yetiştirdiklerini belirtti.

Sıfır Atık Projesi'ne katkıda bulunduklarını anlatan Saz, "Çocuklarımıza öncelikle çevre temizliği bilincini kazandırıyoruz. Bu amaçla okullarımızı da temiz tutmuş oluyoruz. Pet şişe toplayan öğrenci arkadaşlarına da iyi örnek oluyor. Belediyemizle birçok projeyi hayata geçiriliyoruz. Çocuklarımıza çevre bilinci aşılamak için belediye tarafından yapılan basket potası şeklindeki çöp kutularını okullara yerleştirdik. Ayrıca Saros Körfezi'nin Erikli Sahili'nde öğrencilerimizle temizlik çalışması gerçekleştirdik." diye konuştu.

Okul çevresindeki atık pet şişeleri toplayıp belediyeye gelen Ahmet Yenice Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Irmak Eylül Korucu da çevreyi temizlerken bir de tiyatro bileti kazanmanın güzel olduğunu belirtti.

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