Pet şişelerden konforlu evler

Ortalama maliyeti yaklaşık üçte iki oranında azaltan bu yöntem aynı zamanda çevre dostu. Ayrıca depreme de dayanıklı. Öyle ki Honduras’taki evler 7.3 büyüklüğündeki depremde bile zarar görmedi. Ayrıca inşaatçılar, evlerin kurşun geçirmez olduğunu iddia ediyor.

1 / 10 AFRİKA'NIN EN BÜYÜK PLASTİK EVİ Nijerya’nın başkenti Abuja’ya 20 kilometre mesafedeki bir banliyöde Afrika’nın en büyük plastik şişelerden, kumdan ve betondan inşa edilen evi. İnşatta şu aşamaya kadar 46 binden fazla pet şişe kullanıldı.

2 / 10 FARKLI BİR DÖNÜŞÜM ŞEKLİ Plastik atık 186 milyonluk nüfusa sahip ülkede büyük bir sorun. Plastik şişeler genellikle drenaj sistemlerini tıkıyor. Sağanak yağmur işleri daha da kötüleştiriyor. Hali hazırda her yıl ortaya çıkan 3.2 milyon ton atık için verimli bir atık yönetimi ve geri dönüşüm sistemi bulunmuyor. Bu nedenle geri dönüşüm projeleri her zamankinden daha önemli hale geliyor.

3 / 10 PROJENİN ARDINDAKİ İSİM İnşaat mühendisi Yahaya Ahmed 27 yıl Almanya’da çalıştı. Ülkesine yaptığı ziyaret sırasında büyük çaplı çevre kirliliğinden rahatsız oldu. Ahmed “Birşeyler yapmak zorundaydım. Almanya’da bir arkadaşım bana bu yöntemi anlattı” diyor. Güney Amerika’da inşaa edilen bu tür evlerden ilham almış ve buna Nijerya’da da ihtiyaç olduğunu düşünmüş.

4 / 10 GENÇ İŞSİZLİĞİYLE MÜCADELE 15-24 yaş arasındaki Nijeryalıların dörtte birinin düzenli bir geliri yok. Birçok genç hayatta kalmak için sokaklarda çalışıyor ya da dileniyor. İnşaat mühendisi Yahaya Ahmed, “bu genç insanlar siyasiler tarafından sorunlu insanlar olarak kolayca sömürülebilir veya radikal gruplara katılabilir” diyor ve ekliyor: “Bu yüzden onlara alternatif sunmak istiyoruz.”

5 / 10 BASİT AMA ETKİLİ Binanın inşa süreci şaşırtıcı derecede basit. Boş plastik şişeler, istiflenmeden ve naylon kordonla bağlanmadan önce kum ve molozla dolduruluyor, daha sonra kil veya harçla sıvalanıyor. Bu yöntem sadece çevre dostu değil, aynı zamanda ucuz. Ortalama bir inşaat maliyetini yaklaşık üçte iki oranında azaltıyor.

6 / 10 ÖĞRENME VE UYGULAMA Siiba başlangıçta geleneksel duvarcılık mesleğini öğrenmiş. Yedi yıldır tuğla yerine plastik şişeleri sıvıyor. Siiba “Başlangıçta şişelerle çalışmak biraz garipti. Ama tekniği öğrendikten sonra, o kadar da farklı değil.”

7 / 10 KURŞUN GEÇİRMEZ VE DEPREME DAYANIKLI Bu yenilikçi yapı yönteminin bir diğer avantajı sağlamlığı. Kum dolu şişeler pratikte zararsız. Nijerya’daki projeye ilham kaynağı olan Güney Amerika ülkesi Honduras’taki evler 7.3 büyüklüğündeki depremde bile zarar görmedi. Ayrıca inşaatçılar kurşun geçirmez olduğunu iddia ediyor.

8 / 10 SINIRSIZ YARATICILIK Abuja’daki inşaat projesinde her ebat ve renkteki plastik şişeler kullanılıyor ve inşaatçılar yaratıcılıklarını kullanma fırsatı buluyor. Kuzey Nijerya’nın geleneksel mimarisine uygun olarak evin duvarlarına çeşitli desenler uyguluyorlar. Çimento binaların aksine şişe evler ısıyı emmiyor. Bu yüzden inşaat mühendisi Yahaya Ahmed’e göre klima gerekmiyor.

9 / 10 USTA EĞİTMEN Yahaya Ahmed altı ay boyunca bu yeni teknikte tecrübeli duvarcılar yetiştirdi. Alman Kalkınma Bakanlığı tarafından mali destek sağlandı. Yedi yıl önceki öğrencilerinin bir kısmı bugün eğitmen oldu. Ve genç kuşak inşaatçıları eğitiyor. Genç duvarcılarda gelecek de diğer gençleri eğitecek.