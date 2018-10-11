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Pet şişeli eşek şakası

İLGİNÇ HABERLER  | 11.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan pet şişeli oyuna ait şakanın görüntüsü ilgi gördü.

Arkadaşları tarafından pet şişe ile yapılan bir şakaya maruz kalan adamın görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Ağızlarıyla tuttukları pet şişeler ile birbirlerinin kafasına vururken arkadan başka birisi büyük şişeyle vurunca, ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
pet şişe şaka

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