Pet şişeli eşek şakası

Arkadaşları tarafından pet şişe ile yapılan bir şakaya maruz kalan adamın görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Ağızlarıyla tuttukları pet şişeler ile birbirlerinin kafasına vururken arkadan başka birisi büyük şişeyle vurunca, ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. İşte o görüntü.

