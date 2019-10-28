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Pet şişeye tekme atan ortaokul öğrencisine darp iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi E.Ç.'nin babası Tanju Ç. (40), okulun beden eğitimi öğretmeni Ş.A.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi E.Ç.'nin babası Tanju Ç. (40), okulun beden eğitimi öğretmeni Ş.A. hakkında, oğlunu pet şişeye tekme attığı için dövdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 25 Ekim'de, Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi E.Ç.'nin, iddiaya göre, okul bahçesinde ders yapılırken pet şişeye tekme atmasına kızan beden eğitimi öğretmeni Ş.A., tüm öğrencilerden olduğu yere çökmesini istedi. Bu sırada E.Ç. de Ş.A.'ya yakın yere çöktü. E.Ç., öğretmeninin başına yumruk ve vücudunun çeşitli yerlerine de tekme atması sonrası koşarak, rehber öğretmeninin odasına gitti. Rehber öğretmenine durumu anlatırken Ş.A., bu kez odaya gelip, tekrar E.Ç.'yi dövmeye başladı. Öğretmenlerin müdahalesiyle Ş.A., odadan götürüldü. Durumun bildirilmesi üzerine E.Ç.'nin babası Tanju Ç., okula geldi. E.Ç., sınıftan okul çantasını alıp, hastaneye gitmek için hazırlandıkları sırada Ş.A. yine yanlarına geldi. Baba Tanju Ç.'ye de saldıran Ş.A., okul aile birliği üyelerinin ve öğretmenlerin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Baba- oğul, hastaneye giderek, darp raporu aldı.

Olay hakkında konuşan Tanju Ç., "Çocuğum okula gitmeye korkar oldu. Beni arayıp okula gelmemi, çocuğumun darbedildiğini söylediler. Okula gelip polis çağırdığımızda okul müdürü, polislerin çok yoğun olduğu gerekçesiyle gelemediğini söyledi. Böyle saçmalık görmedim" dedi.

'ÇOCUĞUNUZUN KAYDINI SİLDİRECEKSİNİZ' DEMİŞ

E.Ç. de öğretmeninin genel olarak çok sinirli olduğunu öne sürerek, "Arkadaşlarım pet şişeyi ayaklarında gezdiriyorlardı, ben de tekme vurdum sonra öğretmenimiz, hepimize 'Çökün' dedi. Ben de onun dizinin dibine çöktüm. Başıma yumruk attı ve daha sonra da tekmeler savurmaya başladı. Ben de kaçıp, rehber öğretmenimizin odasına gittim. Takip edip, geldi ve burada da beni dövmeye devam etti. Diğer öğretmenlerimiz araya girip, ayırdı. Babamla birlikte okuldan çıkarken, 'Bu okulda artık Ş.A. var, çocuğunuzun kaydını sildireceksiniz' diye bağırmaya başladı. Çok korktum" diye konuştu.

Baba Tanju Ç., hastaneden darp raporu aldıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, öğretmen Ş.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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