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Pet şişeyle benzin aldı! Herkesin gözü önünde kendini yakmak istedi

29.03.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta meydana gelen olay vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Miras anlaşmazlığı yüzünden intihar girişiminde bulunmak isteyen 57 yaşındaki V.Y. pet şişeyle benzin alarak kendini yakmak istedi. Üzerine benzini döküp basının gelmesini isteyen V.Y., ekiplerin müdahalesiyle araca bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Pet şişeyle benzin aldı! Herkesin gözü önünde kendini yakmak istedi

Tokat’ta miras anlaşmazlığı nedeni ile üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen vatandaşı polis memurları engelledi.

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ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP BASININ GELMESİNİ İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanına pet şişe ile aldığı benzinle gelen şahıs polis ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, şahsı ikna etmek için çalıştı. V.Y. (57) isimli şahıs üzerine benzin dökerek basın mensuplarının gelmesini istedi. Bu sırada şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan polis memuru intihar girişimini önledi. Diğer ekiplerinde müdahalesi ile şahsın elindeki pet şişe ve çakmak alındı. Olayı endişe ile izleyen vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Miras anlaşmazlığı nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen şahıs ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Tokat
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