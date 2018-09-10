HABER

Pet şişeyle muhteşem şov

İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir video büyük ilgi gördü.

Trabzon'da bulunan bir iş yeri personeli yerdeki pet şişeyi muhteşem hareketlerle sektirerek geri dönüşüm kutusuna attı. Sosyal medyada yayılan video ilgiyle izlendi.

PARTNERÇanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!Çanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!
Pişkin hırsızlar çaldıkları televizyon için esnaftan yardım aldıPişkin hırsızlar çaldıkları televizyon için esnaftan yardım aldı
Havuza girmemek için konuşan köpekHavuza girmemek için konuşan köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Iş Yeri Trabzon pet şişe

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pişkin hırsızlar çaldıkları televizyon için esnaftan yardım aldı

Pişkin hırsızlar çaldıkları televizyon için esnaftan yardım aldı

Havuza girmemek için konuşan köpek

Havuza girmemek için konuşan köpek

Suya düşen topu sahibine geri getiren balık ilginç görüntülere sahne oldu

Suya düşen topu sahibine geri getiren balık ilginç görüntülere sahne oldu

Geleneksel bir törende küçük çocukla bez bebek gibi oynadılar

Geleneksel bir törende küçük çocukla bez bebek gibi oynadılar

Tekerlekli eğlence kötü bitti

Tekerlekli eğlence kötü bitti

Erkek aslanı öldürmeye çalışan dişi aslanlar

Erkek aslanı öldürmeye çalışan dişi aslanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.