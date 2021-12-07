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PETA, Billie Eilish'i Yılın Kişisi seçti

07.12.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce Time dergisinin en etkili 100 kişi listesine giren Billie Eilish, şimdi de PETA tarafından Yılın Kişisi seçildi.

PETA, Billie Eilish'i Yılın Kişisi seçti

Billie Eilish hayvan hakları aktivizmi adına yaptığı açıklamaları nedeniyle bu yıl PETA tarafından Yılın Kişisi seçildi. Henüz 19 yaşında olan Eilish böylece PETA tarafından Yılın Kişisi seçilen en genç isim oldu.

12 YAŞINDAN BERİ VEGAN

12 yaşından beri vegan olan genç müzisyen Met Gala’da tasarımını giydiği modacı Oscar de la Renta’ya “Bundan sonra kürk kullanmaması” şartı koşmuştu.

MET GALA MENÜSÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Galanın aynı zamanda eş başkanlığını da yürüten isimlerden olan Eilish, Met Gala tarihinde ilk kez tamamı vegan bir mönünün sunulmasına da öncülük etmişti.

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Eilish ile ilgili açıklamada bulunan PETA Başkan Ingrid Newkirk, genç müzisyenin adımları ve bir kez daha deri, kürk ve ipek kullanımının artık sona ermesi gerekliliğine vurgu yapmasının değerine dikkat çekti: “PETA; gezegenimizi hayvanlarla paylaşmak, vegan moda ve yemeklerle onlara daha içten yaklaşmak konusunda önüne çıkan her fırsatı değerlendiren Eilish’i kutluyoruz” dedi.

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Billie Eilish
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