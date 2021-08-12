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Petal Search ile Yakındaki Yerleri Keşfetmenin Tam Zamanı!

12.08.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanıcıların beğenisine sunulduğu ilk günden bu yana kullanıcı deneyimini ön planda tutan Petal Search haber, alışveriş, seyahat ve yerel işletmeler gibi 20’den fazla kategorisi ile kullanıcılara kaliteli zengin içerikleri, en verimli şekilde sunmaya devam ediyor.

Petal Search ile Yakındaki Yerleri Keşfetmenin Tam Zamanı!

Başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde 18 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Petal Search, tüm arama sonuçlarını kullanıcının kişisel tercihlerine ve bulunduğu lokasyona göre özelleştirdiği “Yakınlarda”özelliği ile kullanıcılarına bulundukları yerin etrafındaki kafe, restoran, otel, spor salonu, alışveriş merkezi, etkinlik mekanları ve buna benzer pek çok yerel servislere kolayca ulaşma imkanı sunuyor.

Uzun bir aradan sonra hem globalde hem de lokalde kısıtlamaların azalması ile bir süredir sosyalleşme imkanı bulamayan kullanıcılara yakınındaki yerleri keşfetme fırsatı veren Petal Search’ün bu özelliği, tatilini farklı bir şehirde geçiren kişilerin de bulunduğu lokasyondaki popüler kafe, restoran, etkinlik veya turistik mekanları bulup ziyaret etmelerini kolaylaştırıyor.

Siz de hemen Petal Search’ü indirebilir, merak ettiklerinizi arayabilir, seyahatlerinizi kolayca planlayabilir ve yakınınızda neler olduğunu keşfedebilirsiniz.

• AppGalery’den indirmek tıklayınız;
https://appgallery.huawei.com/#/app/C100995735?sharePrepath=ag&locale=tr_TR&source=appshare&subsource=C100995735

• HUAWEI dışı cihazlara indirmek için tıklayınız;
http://search-app-dra.dbankcdn.com/app/PetalSearch/PetalSearch.apk

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