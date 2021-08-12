Petal Search ile Yakındaki Yerleri Keşfetmenin Tam Zamanı!

Başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde 18 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Petal Search, tüm arama sonuçlarını kullanıcının kişisel tercihlerine ve bulunduğu lokasyona göre özelleştirdiği “Yakınlarda”özelliği ile kullanıcılarına bulundukları yerin etrafındaki kafe, restoran, otel, spor salonu, alışveriş merkezi, etkinlik mekanları ve buna benzer pek çok yerel servislere kolayca ulaşma imkanı sunuyor.

Uzun bir aradan sonra hem globalde hem de lokalde kısıtlamaların azalması ile bir süredir sosyalleşme imkanı bulamayan kullanıcılara yakınındaki yerleri keşfetme fırsatı veren Petal Search’ün bu özelliği, tatilini farklı bir şehirde geçiren kişilerin de bulunduğu lokasyondaki popüler kafe, restoran, etkinlik veya turistik mekanları bulup ziyaret etmelerini kolaylaştırıyor.

Siz de hemen Petal Search’ü indirebilir, merak ettiklerinizi arayabilir, seyahatlerinizi kolayca planlayabilir ve yakınınızda neler olduğunu keşfedebilirsiniz.

• AppGalery’den indirmek tıklayınız;

https://appgallery.huawei.com/#/app/C100995735?sharePrepath=ag&locale=tr_TR&source=appshare&subsource=C100995735

• HUAWEI dışı cihazlara indirmek için tıklayınız;

http://search-app-dra.dbankcdn.com/app/PetalSearch/PetalSearch.apk



