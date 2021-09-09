Petal Search’ten Sürpriz Hediyeli “Hoş Geldin” Kampanyası

Yıl sonuna kadar sürmesi planlanan ve ilk fazı 6 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasını kapsayan bu kampanya ile Petal Search’ü ilk defa kullanacak olanları birçok özel sürpriz bekliyor.

Başta 3 aylık ücretsiz Huawei Video aboneliği olmak üzere, ücretsiz Huawei Video film kuponu, 1 aylık ücretsiz 200 GB Huawei Cloud kullanımı, 6 TL değerinde 3 aylık 50 GB Huawei Cloud kullanımı ve çeşitli miktarlarda Huawei Puan’larının verildiği kampanyaya katılarak bu ödüllerden birini kazanma şansı yakalamak için katılımcıların yapması gerekenler ise;

• Petal Search ana sayfasında yer alan icona tıklamak

• Kampanya sayfasında bulunan günlük görevleri tamamlamak

Kampanyanın tüm detayları, bu sayfayı ziyaret ederek öğrenilebilir (Daha iyi bir deneyim için linkin mobil cihazdan açılması önerilmektedir).

Bu kampanya, Petal Search v11.0.1 veya sonraki sürümler ile cihazında Google Mobil Servisleri (GMS)’ne sahip kullanıcılar için geçerlidir.

Uygulamayı AppGalery’den indirmek için buraya, HUAWEI dışı cihazlara indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.



