Petek Dinçöz son haliyle şoke etti! 'Tanıyamadım'

Güzelliği ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Petek Dinçöz yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Son paylaşımındaki değişikliği ile takipçilerini şaşkına çeviren Dinçöz, “inşallah hasta değildir, tanıyamadım” gibi yorumlar aldı.

İddialara göre Dinçöz diş ve dudaklarından operasyon geçirdi. Tanınmaz halde olan Petek Dinçöz hemen bir paylaşım yaparak buun snapchat programıyla yaptığını söyledi.

"Siz de yapın çok eğlenceli" diyen ünlü şarkıcıya ise inanmayanlar ağırlıktaydı.

İşte ünlülerin şaşırtan değişimleri...



