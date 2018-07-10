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Petek Dinçöz'ün 'Urfalı Abi' davasında flaş karar

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 10:16 | Son Güncelleme

Can Tanrıyar'ın; eski eşi Petek Dinçöz'ün, Urfalı Abi olarak bilinen bir kişi aracılığıyla kendisini tehdit ettirdiği yönündeki şikayeti beş yıl sonra sonuçlandı

Petek Dinçöz'ün 'Urfalı Abi' davasında flaş karar

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, savcılık, 'Urfalı Abi' hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Can Tanrıyar, 4 Şubat 2013 tarihli savcılık şikayetinde Petek Dinçöz'ün kendisini tehdit ettirdiğini öne sürmüştü.

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UZLAŞMAYI REDDETTİ

Can Tanrıyar şikayet dilekçesinde; Petek Dinçöz'ün kendisini Urfalı Abi olarak tanıtan kişi vasıtasıyla tehdit ettirdiğini ileri sürerek dört ayrı mahkemeden koruma kararı aldırdı. Can Tanrıyar, cep telefonuna gelen mesajları da delil olarak sundu. Mesajlarda, 'Oğlum mert ol, çakallık yapma!' şeklinde sözler yer alıyordu. Tanrıyar'ın şikayeti sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Urfalı Abi lakaplı Hidayet Metinoğlu'nun ifadesine başvuruldu.

Hidayet Metinoğlu ifadesinde, kendisinin Urfalı Abi lakaplı kişi olduğunu beyan etti. Geçen günlerde sonuçlanan soruşturmada; Can Tanrıyar, Hidayet Metinoğlu ile uzlaşmayı reddetti. Savcılık, söz konusu mesajların hakaret suçu oluşturduğu gerekçesiyle Hidayet Metinoğlu hakkında dava açtı.

'HUSUMET BESLİYOR'

Hidayet Metinoğlu'nun 2.5 yıla kadar hapsinin istendiği davanın duruşması, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Can Tanrıyar ilePetek Dinçöz, 10 yıllık ilişkilerini 2008 yılında nikah masasına taşımıştı. Ancak çift, iki yıl sonra boşanmıştı. Can Tanrıyar; Petek Dinçöz'ün, boşanmalarının ardından kendisine karşı husumet beslemeye başladığını iddia etmişti.

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