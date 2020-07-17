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  4. Petek içindeki bölme tahtasına işlemişler! Gören şaşıp kaldı

Petek içindeki bölme tahtasına işlemişler! Gören şaşıp kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2020 10:48 | Son Güncelleme

Ordu'nun Kumru ilçesinde 12 yıldır arıcılık yapan Uğur Sana, petek içindeki bölme tahtasına arılar tarafından işlenen Allah lafzını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Uğur Sana, arıların ballarını toplamak için peteklerden birini açınca şaşkına döndü. Sıkıştırma tahtası olarak kullanılan aparatın üzerinde arılar tarafından işlenen Allah lafzı ile karşılaşan Sana, hem çok şaşırdı hem de mutlu oldu. Arıcı Uğur Sana, benzer olayları sosyal medyada daha önceden çok gördüğünü ancak müdahale ile yapılabileceğini düşündüğünü ifade ederek, gerçekte ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını aktardı.

'GÖRÜNCE HEYECANLANDIK'

Arıların bal sağımı esnasında böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Uğur Sana, “Bunu daha önceden sosyal medyalarda görüyorduk ve çok ilginç geliyordu, müdahaleler ile olabilir diye düşünüyorduk. Ancak kendimiz bunu görünce ve sıkıştırma çıtamızın üzerinde böyle bir şey olunca biz çok şaşırdık ve heyecanlandık. Bal sağımına geldiğimiz esnada fark ettik” dedi.

'40 GÜN ÖMRÜ OLAN CANLININ BUNU YAPMASI MUAZZAM BİR OLAY'

“40 günlük ömrü olan bir canlı, kapkaranlık bir ortamda ona işaret gösterecek hiçbir şey yok ama arılar bunu yazıyor” diyen Uğur Sana, “Çok muazzam bir olay. Bal çerçevelerinin üzerinde bunları görüyorduk. Bizimkisi herhangi bir çerçeve üzerinde değil. Zaten arılar kitabımız Kur’an-ı Kerim’de adına ayet olan tek canlı. Allah lafzını görenler ve biz de dahil olmak üzere çok şaşırdık” diye konuştu. (İHA)

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