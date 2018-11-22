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Peter Bence, İzmir'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 20:54 | Son Güncelleme

Guinness Rekorlar Kitabı'na "en hızlı piyanist" olarak giren Peter Bence, İzmir'de sahne aldı

İZMİR (AA) - Dakikada 765 nota vuruşuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na "en hızlı piyanist" olarak giren Peter Bence, İzmir'de sanatseverlerle buluştu.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

Dünyaca ünlü piyanist, kayıt sanatçısı, besteci ve yapımcı Bence, konser programında klasik ve popüler müzikten eserlere yer verdi.

Bence, Michael Jackson ve Cher gibi ünlü şarkıcıların eserlerinin yanı sıra John Williams'ın Star Wars, E.T, Jurassic Park gibi filmler için bestelediği müzikleri de çaldı.

Bence, Ocak 2012'de, dakikada 765 nota vuruşuyla dünyanın en hızlı piyanisti olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
konser Müzik Peter Bence

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