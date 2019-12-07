Peter Handke: Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazara verilmesi neden tartışma yarattı?

Nobel Komitesi'nin Başkanı Anders Olsson karara yönelik eleştirilere, "Amaç, olağanüstü edebi eserlerini kutlamak, kendisini değil" sözleriyle yanıt verdi.

Handke, Nobel Ödüllü bir yazar olma ünvanının yanı sıra yaklaşık 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi olacak.

Yazarlar ve siyasetçiler tarafından Nobel Komitesi'ne yoğun tepki gösterilirken, neredeyse 60 bin kişinin imzaladığı bir dilekçeyle "'Balkan Kasabı' Slobodan Miloseviç'in destekçisine" ödül verme kararının geri çekilmesi istendi.

Ödülü kazanmasına yönelik farklı tepkilere yorumu sorulduğunda Handke, "Bu çok uzun bir hikaye. Bence bu hikayeyi anlatmanın şu an zamanı değil" dedi.

İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesi'nin iki üyesi 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesine tepki olarak üyelikten istifa etmişti, başka bir üye de ödül törenini boykot edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanlığı da Cumartesi günü ödülün Handke'ye verilmesine tepki gösterdi.

Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, ödül törenine ülke temsilcilerinin katılmayacağını açıkladı, kararın, ödülün "Miloseviç'in arkadaşı ve destekçisi olan" Peter Handke'ye verilmesi nedeniyle alındığını duyurdu.

Ödül töreninin düzenleneceği gün yapılması planlanan protestolar hakkında ise, Handke Norveç'te 2014 yılında İbsen Ödülü'nü alırken ülkeye yaptığı ziyareti hatırlattı:

"Oslo Ulusal Tiyatrosu'na vardığımda çok sayıda protestocu vardı. Pek çoğu 'faşist, faşist' diye bağırıyordu. Bu bay ve bayanlarla konuşmak istedim, ancak onlar benimle konuşmak istemediler."

Handke ödül konuşmasında kendisini eleştirenlere, "Cehenneme kadar yolunuz var, ki zaten oradasınız" demişti.

Handke, bir gazetecinin yaklaşık 8 bin Boşnak'ın öldürüldüğü Srebrenitsa Katliamı'nın gerçekleştiğini itiraf edip etmeyeceğine yönelik sorusuna ise, kendisine bir mektupla birlikte, üzerinde dışkı olan bir tuvalet kağıdının gönderildiğini anlatarak yanıt verdi.

"Sizin boş ve talihsiz sorularınızdansa, içinde tuvalet kağıdının olduğu isimsiz bir mektubu tercih ederim" dedi.

Slobodan Miloşeviç'in cenazesinde konuşma yapmıştı

Handke; 2006 yılında soykırım ve diğer savaş suçları nedeniyle yargılandığı Lahey'deki hücresinde ölü bulunan eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in cenazesinde konuşma yapmıştı.