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Peter Sanders ilk retrospektif sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:16 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Peter Sanders’i en güzel karelerinden derlenmiş özel koleksiyonu ile Taksim Sanat’ta ağırlayacak.Dünya fotoğrafçılık tarihinde yer edinen önemli isimlerden Peter Sanders, 10 Nisan Çarşamba günü Taksim Sanat’ta özel koleksiyonundan derlenmiş ölümsüz kareleri ile sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Peter Sanders’i en güzel karelerinden derlenmiş özel koleksiyonu ile Taksim Sanat’ta ağırlayacak.
Dünya fotoğrafçılık tarihinde yer edinen önemli isimlerden Peter Sanders, 10 Nisan Çarşamba günü Taksim Sanat’ta özel koleksiyonundan derlenmiş ölümsüz kareleri ile sanatseverlerle buluşacak. Peter Sanders’in ilk retrospektif sergisi olma özelliğine sahip sergide, sanatçının yarım asra yakın sanat hayatının küçük bir özeti olarak öne çıkıyor. Dört epizottan oluşacak serginin ilk bölümde Sanders’in ikinci Dünya Savaşı sonrası çöküntüye ayna tuttuğu ve yeni dünyanın şairleri dediği geleceğin ikonlarının enerjisine şahitlik ettiği bir yapı yer alıyor. Sonraki bölümü yaşadığı toplumda tamamen geriye itilen inanç ve maneviyatı arama sorgulama, ilahi gerçekliğin izinde doğuya yolculuk oluşturuyor. Üçüncü bölümü İslam dünyasında yolunu bulmak ve on yıllar boyu süren yolculuğu barış hakkında konuşanlar değil barışın bizzat kendisi olan veliler, ermişler besliyor. Serginin son bölümünün temasını ise İslam’ın güzelliğine bir fotoğrafçı olarak eserleriyle eşlik etmek, bütün bir hayat tecrübesini bütün insanlığa sunmak oluşturuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ’nin titizlikle yürüttüğü sanatseverlerle buluşturulan “Barışa Manevi Bir Yolculuk” sergisinde Peter Sanders’in sanat hayatında da önemli bir yere sahip sergilerinden biri olacak.

Peter Sanders
Peter Sanders, 50 yıllık fotoğrafçılık kariyeri boyunca 500 binden fazla fotoğraf çekti. Araştırmalarına 60’lı yılların sonlarındaki Rock müzik ikonlarıyla başlayan Sanders, ardından Hindistan’a giderek oradaki çeşitli inançları inceledi. Peter gezileri sayesinde zengin İslam kültürü ve mimarisi ile birlikte geniş Müslüman dünyasını belgeleme olanağı yakaladı. 5 yıl boyunca Ekselansları Prens Charles’ın derneği MOSAIC’in Mütevelli Heyeti’nde yer aldı. Günümüzde de derneğin elçiliğini yapmaktadır. Sanders dünyanın en etkili 500 Müslümanından biri olarak seçilmiştir. 2013 yılında Dubai’de Ekselanslar Şeyh Mohammed Bin Raşidkendisine Moda ve İslami Sanat ödülünü vermiştir.

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