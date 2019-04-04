Peter Sanders'ın retrospektif sergisi 10 Nisan'da açılacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen fotoğraf sanatçıları arasında yer alan Peter Sanders, "Barışa Manevi Bir Yolculuk Işığı Aramak" adlı projesiyle İstanbul'a konuk olacak.

Sanathane Kültür Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, sanatını İslam'ın mesajlarını yaymak için kullanan Sanders'ın hayatının minik bir özeti olarak hazırlanan proje, retrospektif sergi olarak Taksim Sanat Galerisi'nde 10 Nisan'da açılacak.

Dört epizottan oluşan projede Sanders'ın inanç, maneviyat, barış ve İslam üzerine odaklanıyor. üzerine sorgulama yapan Sanders'ın 3. bölümde de İslam dünyası ve barış üzerin yaptığı bir yolculuk yer alıyor.

Kültür AŞ'nin destekleriyle açılacak olan serginin, küratörlüğünü ise Mehmet Lütfi Şen üstleniyor.

Sergiye ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Şen, şunları dair şunları kaydetti:

"Sanders'ın vizörden gördüğü dünyadan, kendi dünyasına yarım asra yakın sanat hayatının minik bir özeti olarak hazırladığımız proje dört epizottan oluşuyor. İlk bölümde Sanders'ın 2. Dünya Savaşı sonrası çöküntüye ayna tuttuğu ve yeni dünyanın şairleri dediği geleceğin ikonlarının enerjisine ve yaratıcılıklarına şahitlik ettiği bir yapı yer alıyor. Sonraki bölümü, yaşadığı toplumda tamamen geriye itilen inanç ve maneviyatı arama sorgulama, ilahi gerçekliğin izinde Doğu'ya yolculuk oluşturuyor. Üçüncü bölümü, İslam dünyasında yolunu bulmak ve yıllar boyu süren yolculuğu barış hakkında konuşanlar değil barışın bizzat kendisi olan veliler ermişler besliyor. Serginin son bölümünün temasını ise İslam'ın gerçek güzelliğine bir fotoğrafçı olarak eserleriyle eşlik etmek, bütün bir

hayat tecrübesini insanlığa sunmak oluşturuyor."

Sergi, 10 Mayıs'a kadar görülebilecek.

